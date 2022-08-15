التضخم في السعودية يرتفع إلى 2,7% في يوليو مع زيادة أسعار الأغذية والنقل

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في المملكة العربية السعودية لشهر تموز / يوليو 2022، إلى 2,7% مقارنة بشهر يوليو 2021، وأعلى من شهر حزيران / يونيو السابق البالغ فيه 2,3% وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية الصادرة اليوم.

وأرجعت الهيئة الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3,9% وأسعار النقل بنسبة 3,6%.

وقالت الهيئة إن قسم الأغذية والمشروبات تأثر بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5,1%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في يوليو 2022، نظراً لوزنه في المؤشر البالغ 18,8%. وارتفع قسم النقل متأثراً بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 4,2%.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو 2022 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,5% مقارنة بشهر يونيو 2022، متأثراً بارتفاع قسم النقل بنسبة 1,1%، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1,1%.