الأردن.. التضخم يرتفع بنسبة 1.3% في أبريل 2024

أفادت بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية بارتفاع معدل التضخم في المملكة بنسبة 1.3% خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع السنوي، شهد معدل التضخم انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.09% مقارنة بشهر مارس السابق.

يعزى هذا الارتفاع الطفيف في معدل التضخم إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة أسعار مجموعة من السلع والخدمات، بما في ذلك الإيجارات والمياه والصرف الصحي والتبغ والسجائر.

ومع ذلك، نجحت السياسات الاقتصادية المتوازنة التي اتبعتها الحكومة الأردنية والبنك المركزي في احتواء الضغوط التضخمية، حيث بلغ معدل التضخم 2.1% خلال عام 2023، بانخفاض عن 4.2% في عام 2022.

ويتوقع البنك المركزي الأردني أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو اقتصادي حقيقي لا يقل عن 2.6% لعام 2024، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن العام الماضي. وفي إطار جهوده لمواجهة الضغوط التضخمية، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير.

وأكد البنك المركزي التزامه بمواجهة الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. وتشير آخر البيانات إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 18.2 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات لمدة تتراوح بين 7 و9 أشهر.