فريق التحرير by فريق التحرير

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مصر.. تباطؤ التضخم السنوي 38% خلال سبتمبر

تراجع نمو تضخم أسعار المستهلكين في مصر خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، إلى 38% على أساس سنوي، مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والنقل والطاقة والصحة.

فريق التحرير by فريق التحرير
أسواق مصر

كشفت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن تضخم أسعار المستهلكين تباطأ من 39.7% في آب/أغسطس إلى 38% في أيلول/سبتمبر على أساس سنوي، مع استمرار تسجيل أسعار الغذاء والنقل والطاقة والصحة مستويات مرتفعة.

وما تزال الأسواق المحلية في مصر، متأثرة بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، منذ العام الماضي، والذي انعكس على أسعار الاستيراد من الخارج إلى جانب ارتفاع كلفة الإنتاج محليا.

ومنذ آذار/مارس 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيها أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.

وعلى أساس سنوي، صعد تضخم أسعار مجموعة الطعام والمشروبات في أيلول/سبتمبر إلى 73.6% ارتفاعا من 71.9% في آب/أغسطس، بينما تراجعت أسعار قسم النقل والمواصلات إلى 12.9% من 15.2 %.

كذلك، تباطأت أسعار مجموعة الرعاية الصحية إلى 20%، نزولا من 22.8%، واستقر قسم المسكن والمياه والكهرباء عند 7.1%دون تغيير تقريباً.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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