نصائح لاستخدام التسلسل الهرمي الوظيفي من أجل تحسين تشاركية الفريق

ليندي غرير، أستاذة جامعية في جامعة ميشيغان روس لإدارة الأعمال و مديرة كلية مركز سانجر للقيادة وجد التسلسل الهرمي في كل مكان منذ بدء الخليقة و التطور البشري، كان البشر اجتماعيين للغاية بهدف البحث عن التسلسلات الهرمية داخل دوائرنا الشخصية والآن تحولت لتشغل حيز في حياتنا المهنية. فقد كان التسلسل الهرمي في مكان العمل جزءاً مهماً في دراسة وفهم أكثر الطرق فعالية للمجموعات والفرق من أجل العمل معاً.

ومن خلال تفضيلاتنا التطورية، يميل البشر إلى الانجذاب نحو التسلسلات الهرمية القائمة على الهيمنة، والتي غالباً ما تكون غير فعالة للغاية لدعم ثقافة التعاون والإبداع. بدلاً من ذلك، يمكن للمؤسسات التي تمارس “المرونة الهرمية” اكتشاف تعاون أكثر فاعلية وبالتالي تحسين أداء الفريق.

يمكن تعريف الانثناء الهرمي على أنه الدرجة التي يمكن للفرق من خلالها إبراز التسلسل الهرمي الداخلي المتصور لمطابقة متطلبات المهام. في حين أن وجود مهمة مشتركة قوية تقع على عاتق الفرق والهياكل الهرمية في مكانها لدعم المرونة هي مكونات أساسية للتسلسل الهرمي، فهناك ثلاث ممارسات مرنة يجب أن يأخذها أي قائد يتطلع إلى تحسين أداء الفريق في الاعتبار.

النصيحة الأولى

أنشئ إشارات مفهومة توضح التسلسل الهرمي المسطح. في مكان العمل، يمكن لقادة الفريق استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات واللغات للإشارة إلى التسلسل الهرمي المسطح لبدء التعاون. تتضمن هذه الأدوات الملاحظات الملصقة أو ألواح الكتابة الافتراضية لجلسات العصف الذهني، مع كون الأخيرة مثالية للعديد من العاملين حالياً في فرق مختلطة. يمكن أن تكون الإشارات اللغوية لفظية وغير لفظية. قد تبدو هذه الإشارات وكأنها عبارة عن شعار تطلب من الفريق مشاركة مدخلاتهم أو استخدام لغة الجسد من خلال الجلوس في نفس مستوى أعضاء الفريق أو حتى الجلوس في الجزء الخلفي من الغرفة. في حين قد تتشكل الطقوس بشكل طبيعي من خلال الاستخدام المتعمد والمتسق للأدوات والإشارات المفضلة، مما يجعل تسوية التسلسل الهرمي أسهل بمرور الوقت والسماح للقادة وأعضاء الفريق بالشعور براحة أكبر في مشاركة السلطة والأفكار.

النصيحة الثانية

تكيّف سلوكيات القائد وأعضاء الفريق لإظهار التسلسل الأفقي أمر آمن ومطلوب عند التحول إلى مجموعة أفقية. في معظم الحالات، يعتمد التسطيح الهرمي الفعال على قدرة القادة على تكييف سلوكهم وسلوك الآخرين لخلق بيئة تُسمع فيها جميع الأصوات على قدم المساواة وتكون ذات تأثير متساو. يلعب قادة الفريق دوراً مهماً في تعزيز السلامة النفسية بين أعضاء الفريق. إن الانخراط في تبادل المشاعر مع الفريق، وبناء ثقافة آمنة للعواطف وثقافة الثقة، ونمذجة نقاط الضعف ليست سوى عدد قليل من الأساليب التي يمكن لقادة الفريق اتباعها لبناء الأمان النفسي لأعضاء الفريق.

النصيحة الثالثة

تمكين أعضاء الفريق من خلال التداول الهرمي، أي إنشاء تسلسلات هرمية متعددة داخل فريق موجود لجعل كل شخص قائد، هو ممارسة أخرى يستطيع من خلالها قادة الفرق تنفيذها لدعم المرونة. تُعرف هذه الممارسة أيضاً بوجود تخصص أفقي ضمن التسلسل الهرمي، حيث يكون لكل شخص داخل الفريق مجال خبرة واضح يمتلكه. على سبيل المثال، قد يختار الرئيس التنفيذي لشركة ناشئة تعيين مدير تسويق يتمتع بأكبر قدر من الخبرة والاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات في مجال التسويق. في حين أن الرئيس التنفيذي لا يزال يتمتع بملكية شاملة ويمكنه التدخل كقائد عند الضرورة مع المراقبة دائماً، فإن السماح لمدير التسويق وغيره في الفريق بالحصول على هذا المستوى من قوتهم واستقلاليتهم أمر حيوي لإنشاء تسلسلات هرمية أكثر مرونة قادرة على الإبداع وللحصول على الفعالية الشاملة للفريق. مع وضع هذه النصائح في الاعتبار، من المهم للقادة أن يتذكروا أن تقاسم السلطة لا يسلبهم من قدراتهم وقد يفسح المجال لجعل القائد أكثر قوة. كما يحتاج القادة إلى ثقة كبيرة وتواضع على حدٍ سواء للمرونة بين إظهار القوة وتقاسم السلطة. من خلال القيام بذلك، يمكن للقادة تعزيز بيئة تعاونية حقاً تمكن الجميع من أن يكونوا أفضل نسخة لأنفسهم مع تحسين أداء الفريق والأداء التنظيمي بشكل جماعي.