التسريب الأضخم في التاريخ: 12 تيرابايت من بيانات مستخدمي منصات رقمية على الإنترنت

يحذر خبراء الأمن السيبراني مما وصفوه بأكبر عملية تسريب على الإنترنت والتي أصبحت تلقب بـ أم التسريبات، وتشمل المعلومات الشخصية لمليارات المشتركين في عشرات المواقع والمنصات مثل منصة X “تويتر سابقا”، ولينكد إن ودروبوكس بما مجموعه أكثر من 26 مليار سجل شخصي أصبحت معرضة للخطر.

تم اكتشاف مجموعة البيانات المسربة من قبل الباحث بوب دياتشينكو وتتضمن معلومات من منصات وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات عبر الإنترنت حول العالم. ويبدو أن معظم السجلات، التي يبلغ إجماليها 1.5 مليار دولار، جاءت من شركة تينسنت، و360 مليونًا من شركة وسائل التواصل الاجتماعي الرائدة ماي سبيس، و281 مليونًا من إكس/تويتر. تشمل المنظمات الأخرى عبر الإنترنت التي تأثرت بشدة أدوبي ودروب بوكس ولينكدإ، وتلغرام، بالإضافة إلى العديد من الهيئات الحكومية.

ومع ذلك، فإن غالبية المنظمات المتضررة أصغر بكثير وأقل شهرة. يتوفر فهرس كامل قابل للبحث عبر Cybernews.

ولدى تجربة حسابات متعددة بإدخال حساب البريد الإلكتروني التابع لشركات معروفة ظهرت نتائج متباينة تظهر تسرب بيانات أصحاب تلك الحسابات.

وقال الباحثون إنه يبدو أن الكثير من البيانات قد تم تجميعها من عدة قواعد بيانات أصغر من قبل شخص سعى للقيام بذلك.

مخاطر التسريب

الاستيلاء على حسابات الضحايا على منصات الإنترنت.

استخدام البيانات المجمعة لانتحال هوية الضحايا.

الإيقاع بأصحاب الحسابات في مصيدة احتيال.

اختراق حسابات رقمية للضحايا.

اشار خبير الأمن السيبراني العالمي في شركة Eset، جيك مور إلى المخاطر قائلا: “لا ينبغي لنا أبدًا أن نقلل من شأن ما يمكن لمجرمي الإنترنت تحقيقه بمثل هذه المعلومات المحدودة”.

وينصح بتغيير كلمات المرور والتنبه لرسائل البريد الإلكتروني بعد الاختراق، والتأكد من أن جميع الحسابات، سواء كانت متأثرة أم لا، مجهزة بمصادقة ثنائية.

(لقطة للمنصات التي تسربت منها بيانات المشتركين والزبائن)