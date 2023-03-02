أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل للمدارس الحكومية ومدارس الأجيال ومسار النخبة للعام الدراسي 2023-2024.

وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مساء أمس الأربعاء، فتح باب التسجيل للطلبة في المدارس الحكومية لجميع المراحل الدراسية والتسجيل لنقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية إلى جانب التسجيل في مدراس الأجيال ومسار النخبة للعام الدراسي 2023-2024، وذلك خلال الفترة ما بين 1 مارس/آذار لغاية 24 مارس/آذار 2023.

تعلن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل للمدارس الحكومية ومدارس الأجيال ومسار النخبة للعام الدراسي 2023-2024 pic.twitter.com/EJmOBUNS9t — مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (@ese_ae) March 1, 2023

وقالت المؤسسة إنه سيتم فتح باب التسجيل للالتحاق بالمدارس الحكومية للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في مرحلة رياض الأطفال الأولى والثانية والصف الأول كذلك للفئات المذكورة بالإضافة لطلبة دول مجلس التعاون، ويقبل الطلبة في مرحلة رياض الأطفال الأولى كل من أكمل أربع سنوات وفي رياض الأطفال الثانية خمس سنوات وللصف الأول ست سنوات ولم يتجاوز ثمانية سنوات على أن يتم الطالب العمر المطلوب في 31 أغسطس/آب من نفس العام الذي يقبل فيه.

وأضافت أنه بالإمكان التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي 2023-2024 من خلال خدمة التقديم على طلب وقبول طالب في المدرسة الحكومية والاطلاع على كافة شروط التسجيل لجميع المسارات المذكورة من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني www.ese.gov.ae