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الإمارات،فتح باب التسجيل الطلاب والطالبات في المدارس الحكومية

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تفتح باب التسجيل للمدارس الحكومية ومدارس الأجيال ومسار النخبة للعام الدراسي 2023-2024

فتح باب التسجيل للطلبة في المدارس الحكومية والتسجيل لنقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية إلى جانب التسجيل في مدراس الأجيال ومسار النخبة للعام الدراسي

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مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تفتح باب التسجيل للمدارس الحكومية ومدارس الأجيال ومسار النخبة

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل للمدارس الحكومية ومدارس الأجيال ومسار النخبة للعام الدراسي 2023-2024.

وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مساء أمس الأربعاء، فتح باب التسجيل للطلبة في المدارس الحكومية لجميع المراحل الدراسية والتسجيل لنقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية إلى جانب التسجيل في مدراس الأجيال ومسار النخبة للعام الدراسي 2023-2024، وذلك خلال الفترة ما بين 1 مارس/آذار لغاية 24 مارس/آذار 2023.

وقالت المؤسسة إنه سيتم فتح باب التسجيل للالتحاق بالمدارس الحكومية للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في مرحلة رياض الأطفال الأولى والثانية والصف الأول كذلك للفئات المذكورة بالإضافة لطلبة دول مجلس التعاون، ويقبل الطلبة في مرحلة رياض الأطفال الأولى كل من أكمل أربع سنوات وفي رياض الأطفال الثانية خمس سنوات وللصف الأول ست سنوات ولم يتجاوز ثمانية سنوات على أن يتم الطالب العمر المطلوب في 31 أغسطس/آب من نفس العام الذي يقبل فيه.

وأضافت أنه بالإمكان التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي 2023-2024 من خلال خدمة التقديم على طلب وقبول طالب في المدرسة الحكومية والاطلاع على كافة شروط التسجيل لجميع المسارات المذكورة من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني www.ese.gov.ae

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