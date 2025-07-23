الترسانة النووية في الولايات المتحدة تتأثر باختراق سيبراني ضمن ثغرات مايكروسوفت شيربوينت

وقع اختراق للإدارة الوطنية للأمن النووي الأميركية -NNSA- وهي الجهة المسؤولة عن الترسانة النووية في الولايات المتحدة وتتبع لوزارة الطاقة، من خلال هجوم سيبراني استغل ثغرات في منصة مايكروسوفت “شير بوينت” بحسب ما نقله مصدر مطلع لوكالة بلومبرغ. ولا يزال نطاق الاختراق داخل الإدارة الوطنية للأمن النووي قيد التقييم، فيما ذكرت الوزارة أنه في يوم الجمعة 18 يوليو، بدأ استغلال ثغرة جديدة غير مكتشفة حتى اللحظة، تسمى يوم الصفر (Zero-day) في برنامج ‘شير بوينت’ التابع لمايكروسوفت، ما أثّر على وزارة الطاقة. ومنذ أيام يجري الكشف عن مجموعة من الثغرات الحرجة في برنامج شيربوينت من مايكروسوفت، والتي أثرت على أكثر من 10,000 مؤسسة وشركة حول العالم بما فيها وكالات الحكومة الأمريكية. الثغرات المعنية تسمح للمهاجمين بالوصول غير المصرح به وتنفيذ مهام محمية وأوامر عشوائية على الأنظمة المتأثرة. وتتواصل الهجمات النشطة على خوادم شيربوينت، حيث تم استغلال ثغرة تم تصنيفها على أنها ثغرة تنفيذ كود عن بُعد (RCE) ذات درجة خطورة عالية كونها تتيح للمهاجمين تنفيذ أوامر على الأنظمة المتأثرة، مما يفتح المجال أمام هجمات واسعة النطاق. وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الأحد الماضي أن قراصنة استغلوا ثغرة أمنية كبيرة في برنامج خادم مايكروسوفت المستخدم على نطاق واسع لشن هجوم عالمي على وكالات حكومية وشركات في الأيام القليلة الماضية، واخترقوا وكالات اتحادية وحكومية أمريكية وجامعات وشركات طاقة وشركة اتصالات آسيوية، وفقًا لمسؤولين حكوميين وباحثين من القطاع الخاص.

وتوصي مايكروسوفت بتطبيق التحديثات الأمنية اللازمة، وتفعيل واجهة مسح البرمجيات الخبيثة (AMSI) على خوادم شيربوينت. كما يُنصح بفصل النسخ العامة من خوادم شيربوينت التي انتهت صلاحيتها عن الإنترنت حتى يتم توفير تحديثات أمان مناسبة. وتتواصل التهديدات المرتبطة بثغرات شيربوينت في التأثير على المؤسسات حول العالم، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية من قبل الشركات لضمان أمان أنظمتها. وتستفحل تعقيدات SharePoint، نظراً لأنه يُمثل مركزًا رئيسيًا لتطبيقات مايكروسوفت Microsoft 365 المتنوعة، مما يجعل استبداله أمرًا صعبًا دون استثمار كبير في الوقت والموارد، ورغم أن شيربوينت سيئ التصميم، إلا أنه يتكامل بسلاسة مع منظومة مايكروسوفت.