مويضي المطيري by مويضي المطيري

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المركزي السعودي : الترخيص لشركة بنشاط التمويل الاستهلاكي المُصغَّر

6 شركات للتمويل الاستهلاكي المُصغَّر في المملكة

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أصدر البنك المركزي السعودي “ساما”، ترخيصاً لشركة “لون للتمويل” لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المُصغَّر من خلال التقنية المالية.

وأوضح البنك المركزي، أنه بصدور هذا الترخيص يصل إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المُصغَّر في المملكة إلى 6 شركات.

وأبان أن قرار الترخيص يأتي في إطار سعيه إلى دعم وتمكين قطاع التمويل، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافةً إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وشدد البنك، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقعه الإلكتروني.

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