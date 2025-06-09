التخلي عن ويندوز 95 وأقراص فلوبي من قبل إدارة الطيران الفيدرالية

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) وهي الوكالة الفيدرالية الأمريكية المسؤولة عن تنظيم وتدبير الطيران المدني في الولايات المتحدة، عن نيتها إلغاء استخدام الأقراص المرنة (فلوبي) في أنظمة مراقبة الحركة الجوية -كما أنها ستوقف نظام ويندوز 95 تدريجيًا. حدد رئيس إدارة الطيران الفيدرالية هدفًا طموحًا لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية (ATC) في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديثه ليواكب القرن الحادي والعشرين. ووفقًا لإذاعة NPR، فإن معظم أبراج مراقبة الحركة الجوية وغيرها من المرافق اليوم تبدو وكأنها عالقة في القرن العشرين، حيث يستخدم المراقبون شرائط الورق والأقراص المرنة لنقل البيانات، بينما تعمل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم بنظام ويندوز 95. ورغم أن هذا ربما أنقذهم من انقطاع كراود سترايك الكارثي الذي كان له تأثير عالمي هائل، إلا أن عمر هذه الأجهزة يُشكل خطرًا كبيرًا على البنية التحتية الحيوية للبلاد، حيث تُصرّح إدارة الطيران الفيدرالية نفسها بأن الوضع الحالي لأجهزتها غير قابل للاستمرار.

وأكد كريس روشيلو، القائم بأعمال مدير إدارة الطيران الفيدرالية، للجنة المخصصات بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي: “الفكرة الأساسية هي استبدال النظام. لا مزيد من الأقراص المرنة أو الشرائط الورقية”. كما صرّح وزير النقل شون دافي في وقت سابق من هذا الأسبوع: “هذا أهم مشروع بنية تحتية شهدناه في هذا البلد منذ عقود. الجميع متفقون – هذا مشروع غير حزبي. الجميع يعلم أننا ملزمون به”. شكّل قطاع الطيران ائتلافًا يُطالب بتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية باسم “الأجواء الحديثة”، حتى أنه نشر إعلانًا يُخبرنا أن نظام مراقبة الحركة الجوية لا يزال يستخدم الأقراص المرنة والعديد من التقنيات القديمة للحفاظ على سلامة سمائنا.”

يذكر أنه في يوليو 2024 تسبب انقطاع الخدمة الشامل لدى شركة مايكروسوفت، في إحداث حالة من الفوضى في جميع أنحاء العالم – مما أدى إلى توقف الرحلات الجوية وتعطيل المستشفيات والمطارات والبنوك والبورصات والقنوات التلفزيونية. ونقلت رويترز أن شركات الطيران الأمريكية الكبرى بما في ذلك الخطوط الجوية الأمريكية، ودلتا إيرلاينز، ويونايتد إيرلاينز، أصدرت أوامر بإيقاف الرحلات مستشهدة بمشكلات في الاتصال، بعد أقل من ساعة من حل شركة مايكروسوفت لانقطاع خدماتها السحابية الذي أثر على العديد من شركات الطيران منخفضة التكلفة.