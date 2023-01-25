التحول الرقمي يمكن أن يحل مشكلة معاشات التقاعد في الشرق الأوسط

كلما تقدمنا في العمر يصبح الادخار للتقاعد من الجوانب المهمة في حياتنا. وقد يتساءل البعض منا من حين لآخر إن كانت المبالغ التي ندّخرها كافية لمعاشنا بعد التقاعد. وكان من الصعب في السابق تأمين الادخار على المدى الطويل: فمن الصعب أن نعرف كل الخيارات المتاحة لنا وما هي أفضل الأماكن لوضع مدخراتنا. لكن بفضل الموجة الحديثة لشركات التكنولوجيا المالية أصبح الادخار للتقاعد أسهل من أي وقت مضى.

وفي كل أنحاء العالم لا توجد أعداد كافية ممن يدخرون لمعاشات التقاعد كما أنّ عدد المحالين على التقاعد في تزايد إضافة إلى أنّ معدّل الحياة ارتفع. وبحسب بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن عدد الناس ما فوق 65 سنة سوف يزداد من 600 مليون نسمة في العام 2017 إلى 2.1 مليار في 2050، كما أن “النقص” في الادخار، وهو الفارق بين ما يدّخره الأشخاص لتقاعدهم وما هو مطلوب، سوف يرتفع من 70 تريليون دولار في 2015 إلى 400 تريليون دولار في 2050.

والشرق الأوسط مُعرّض بوجه خاص بسبب النقص النسبي في المعاشات الوظيفية وفي ترتيبات الضمان الاجتماعي. وتكشف دراسات أجراها صندوق مرسر أند فرندس الدولي أنّ 61٪ من الإماراتيين صرحوا أنه ليس لديهم أيه مدّخرات على المدى الطويل، و43٪ منهم فقط يتوقعون آنّ مبالغ نهاية الخدمة سوف تلبّي احتياجاتهم المالية طويلة المدى، وعلى الرغم من ذلك يقول 63٪ أنهم يرغبون في التقاعد قبل بلوغ 60 من العمر. والملاحظ أنّه في الوقت نفسه من المتوقّع أن ينخفض حجم السكان في سنّ التوظيف بنسبة تفوق 25٪ مع حلول 2060.

وهو ما يمثّل مشكلة ينبغي حلّها، وبسرعة. تعتمد صناعة التقاعد على مستوى العالم على تكنولوجيا قديمة تعود لعقود مضت. وهو ما يعيق ملايين المدّخرين من الاعتناء بمدّخراتهم على المدى الطويل. ونلاحظ في البلدان الأوروبية وأمريكا الشمالية أن فرق الموارد البشرية في الشركات المثقلة بالأعباء تعاني من الكوابيس البيروقراطية عندما تحاول تمكين الموظفين من معاشات التقاعد الوظيفية.

يكمن الحل في تقدّم التكنولوجيا، ويمكن آن يكون الشرق الأوسط من أكير المستفيدين من هذه التكنولوجيا الجديدة، وبوجه خاص لأنه ليس لديه صناعة معاشات متجذرة ترهق كاهله. وهناك فرصة لهذه المنطقة كي تتقدم بسرعة نحو مستقبل يمكن فيه للعمال أن ينخرطوا بسهولة للادخار لمعاشات التقاعد على نطاق واسع حيث هناك خيارات تقاعد ذات قيمة أعلى ويمكن فهمها دون عناء.

وتُعدّ شركتي، سمارت، إحدى شركات التكنولوجيا المالية (فينتاك) التي تقود هذا التغيير. وقد تمّ تطوير الوسائل لإطلاق مخططات معاشات تقاعدية للمشاركة الجماهيرية في قليل من الوقت وقليل من التكلفة. وقد استُخدمت هذه التكنولوجيا بداية في المملكة المتحدة لكنها تنتشر الآن في كل أنحاء العالم حيث تساعد البلدان على التقدم سريعاً باتجاه تأسيس ثقافة ادخار تمنح الناس خيارات أصيلة لمعاشات التقاعد.

وقد وضعنا تكنولوجيا سمارت على ذمة المستخدمين في الشرق الأوسط كذلك. وتندمج منصّتنا لمدخرات التقاعد، القائمة بذاتها، ضمن الخدمات المالية الأخرى وبرمجيات التقاعد، وكذلك مع أنظمة الرواتب وإدارة الموارد البشرية. وهي مصممة بحيث تتكيف مع قوانين المعاشات التي تتطور بسرعة وتلبي احتياجات المدْخرين بأي لغة وأي عملة.

أطلقت سمارت حديثاً تطبيقاً ثنائي اللغة يُعرض بالعربية أو الإنكليزية ويتعرف آلياً على اللغة المفضلة بالاعتماد على إعدادات حاسوب المستخدم. والتطبيق مصمم على نحو معياري ليتيح الامتداد لأي لغة أخرى من أي إقليم من أقاليم العالم. ويمكن الآن للمدّخرين الوصول لكل شيء باللغة العربية على التطبيق الجديد، من الكشوفات إلى تعريفات الصندوق التمويلي، ويتولون متابعة مدّخراتهم بأنفسهم.

إنّ هذا النوع من التحوّل الرقمي هو تماماً ما يحتاجه الشرق الأوسط لمعالجة مشكلته في المعاشات التقاعدية. وبالطبع سمارت ليست الشركة الإبداعية الوحيدة العاملة في هذا المجال. والخبر السعيد هو أن استثمارات التحول الرقمي في الشرق الأوسط عموما سوف تتضاعف وأكثر خلال الفترة 2021-2026، بحسب شركة أي دي سي لدراسة سوق الاستهلاك.

ينبغي ألاّ يكون الادخار على المدى الطويل، حتى بمبالغ صغيرة، عملية صعبة للأفراد أو لمشغّليهم. وبحسب تقرير حول المعاشات نشرته حديثا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإنّ صنّاع السياسات في المنطقة بحاجة لتفعيل ترتيبات معاشات مدعومة بالأصول بهدف تحسين أنظمة التقاعد. وبفضل التطورات في تكنولوجيا المعاشات، فإنّ تنفيذ هذه الترتيبات أصبح أسهل من أي وقت مضى.

بقلم تيم فيلبس مدير الشرق الأوسط في مجموعة سمارت