نظام سعودي يسهم في دعم التحول الرقمي لأكثر من 45 جهة حكومية في السعودية

أعلنت شركة تي تو، T2، الشركة السعودية في بناء وتطوير التقنيات الرقمية السحابية الحديثة والذكية، نجاحها في تمكين أكثر من 45 جهة حكومية في المملكة العربية السعودية في رحلتها نحو التحول الرقمي وتحقيق رؤية المملكة 2030؛ وذلك من خلال نظام OLE5 السعودي، الذي طورته T2 داخل مختبراتها بكفاءات وخبرات سعودية بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وقد نال هذا النظام المتطور ثقة العديد من الجهات السيادية والمهمة في المملكة العربية السعودية، ومنها وزارة الإعلام، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة، ووزارة الرياضة، وديوان المظالم، وهيئة الأوقاف؛ كما حظي بثقة المؤسسات الكبرى في القطاع الخاص، مثل: بنك الاستثمار، وشركة القدية، وشركة المشتري الرئيسي، إضافة إلى أكثر من 20 عميلاً آخر.

وقال عبدالله الدوسري، الرئيس التنفيذي لشركة T2: “نقدم في T2 حلولاً إبداعيةً ومبتكرةً قائمة على البحث والتطوير من خلال فريق عمل موهوب وملتزم وشغوف بتطوير قطاعات الأعمال وتسهيل العقبات التي تواجهها؛ وذلك من خلال بناء وتطوير التقنيات الرقمية السحابية الحديثة والذكية. ونحن فخورون بالثقة التي حظينا بها من كبرى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة الرائدة”.

وأضاف: “نتطلع إلى أن نصبح مركز الابتكار الأول في المملكة العربية السعودية، ومحوراً رئيساً لسوق حلول التمكين التقني ذات المستوى العالمي؛ وذلك من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي ابتكرناها، التي تلبي المتطلبات والاحتياجات التنافسية لعملائنا في القطاعين العام والخاص”.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام OLE5 هو عبارة عن منصة قوية ومبتكرة متخصصة في خدمات المحتوى وإدارة المراسلات المعقدة والكبيرة، تشمل مجموعة من المنتجات والتطبيقات والخدمات التي تشترك في واجهة برمجية واحدة.

أطلقت T2 نظام OLE5 في عام 2016 ليكون الحل المناسب والأكثر أمانًا للجهات الحكومية والقطاعات الكبيرة في تحولها الرقمي و تسهيل إجراءاتها؛ إذ يتمتع بجميع خصائص المراسلات الإدارية و الحكومية الرقمية.



ولعل الأداء العالي هو أبرز ما يميز نظام OLE5، كذلك الواجهة التي يسهل استخدامها والتدريب عليها لبساطتها؛ إذ إنها شبيهة بواجهة البريد الإلكتروني، وتوفر هيكلة متعددة الطبقات لتتناسب مع جميع أنواع وأشكال الهياكل الإدارية التنظيمية والكثير من المميزات. ويتيح هذا النظام المتطور للجهات الكبرى إمكانية تبادل المستندات والمراسلات إلكترونياً بدلاً من الورق، بالإضافة إلى أنه يمكن من خلاله إدارة سجلات المراسلات، وأتمتة العمليات، وتطوير التطبيقات، بالإضافة إلى الأمان والخصوصية العالية التي يتمتع بها النظام.

وتُقدم شركة T2 حلولاً ومنتجات سحابية، من أهمها:

نظام OLE5؛ الذي يمثل الجيل الجديد من أنظمة المراسلات الإدارية،

منصة RiCH ؛ المنصة الكبرى التي تجمع كل أدوات الاتصال في مكان واحد،

نظام أفيلو Availo؛ الذي يمثل الجيل الجديد والمتطور من أنظمة الحضور والانصراف

نظام SigmaS المرن؛ الذي يساعد المؤسسات في إحداث تحول رقمي ناجح،

نظام مسجات؛ الذي يمثل منصة رائدة في تسهيل عملية التواصل بين المؤسسة والعملاء المستهدفين؛ من خلال توفير الأدوات الأساسية والاحترافية لهم.

كما حرصت الشركة على توسعها الجغرافي من خلال عدة فروع في الرياض، والقصيم، والأردن ومصر، ويعمل فيها أكثر من 300 موظف وموظفة يمثلون قاعدة النجاح والإبداع في الشركة.