تدشين خطة التحول الرقمي بـ” التحالف الإسلامي” العسكري

دشّن أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، خطة التحول الرقمي الآمن والمنصة الرقمية الموحدة، التي تُعنى بالأتمتة الرقمية الآمنة والمحمية في الفضاء السيبراني.





وأكد اللواء المغيدي، أن خطة التحول الرقمي الآمن والمنصة الرقمية الموحدة هي مبادرة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في مقر التحالف الإسلامي، وتعزيز الاستخدام الآمن والفعال للتكنولوجيا الرقمية وتحسين التكامل بين الأنظمة والخدمات الرقمية المختلفة.





من جهتها، أوضحت إدارة تقنية المعلومات بالتحالف الإسلامي، أن التحول الرقمي الآمن يتضمن تطبيق إجراءات وسياسات مبتكرة لحماية البيانات والمعلومات الحساسة من التهديدات السيبرانية، منها: تطوير نظم حماية البيانات، والتشفير، وتدريب الموظفين على الأمان الرقمي، وتعزيز الوعي بالمخاطر السيبرانية.





وأضافت أن المنصة الرقمية الموحدة تعد بنية تحتية تقنية؛ تهدف إلى توفير نظام موحد للخدمات الرقمية المختلفة، وتتيح تكامل البيانات والمعلومات من مصادر مختلفة، وتوفير واجهة موحدة للمستخدمين للوصول إلى الخدمات الرقمية المختلفة، مثل الحكومة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية والفنية والإدارية وغيرها.

في إطار تعزيز التحول الرقمي في #التحالف_الإسلامي، دشن أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة #الإرهاب اللواء الطيار الركن/ محمد المغيدي اليوم، خطة التحول الرقمي والمنصة الرقمية الموحدة والتي تُعنى بتقديم الخدمات الرقمية للمستخدمين للوصول إلى الخدمات الرقمية المختلفة بشكلٍ آمن. pic.twitter.com/orPXrSCPdT — التحالف الإسلامي (@imctc_ar) August 9, 2023



