السعودية: اتفاقية لبناء أول مصنع أغشية للتناضح العكسي والمياه المحلاة بالشرق الأوسط

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة “التحلية” عدداً من الاتفاقيات مع شركات محلية وعالمية، في تقنيات تعدين مياه الرجيع الملحي وأغشية التناضح العكسي، بهدف تحقيق قيمة إضافية في الناتج المحلي تصل إلى 1,5 مليار ريال سنوياً في 2030، إضافة لإنتاج مياه محلاة صالحة للشرب بجودة عالية.

أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط

وأعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن إنشاء أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط لصناعة أغشية التناضح العكسي وثاني مصنع متكامل في العالم خارج اليابان، بالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وشركة “توراي الشرق الأوسط”.

ويعتبر المصنع:

الأول من نوعه لأغشية التناضح العكسي، الذي يتم بكامل مراحله في المملكة،

يستهدف تغطية حجم الطلب العالي والمتزايد على هذه الصناعة الواعدة محلياً وعالمياً، من خلال تحقيق عائدات تُقدر بـ 690 مليون ريال في المملكة والخليج بحلول 2025،

خفض معدل التكلفة بنحو (14%)، وخفض استهلاك الطاقة لأقل من (4%)، وتقليص فترة التوريد بنسبة تتجاوز 50%.

الإتفاقيات الموقعة

وتشمل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها :

اتفاقية التحلية الإضافية لتعدين مياه الرجيع الملحي، مع شركتي الكيمياء المختصة للصناعة، و (ننقشيا تي بي السعودية)، والمخصصة لتعدين مياه الرجيع الملحي واستخلاص المعادن الثمينة والأملاح، بهدف تحقيق قيمة إضافية في الناتج المحلي تصل إلى 1,5 مليار ريال سنوياً في 2030، إضافة لإنتاج مياه محلاة صالحة للشرب بجودة عالية، واستخلاص معدن البروم والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والليثيوم على مراحل مختلفه، والتي تستخدم في صناعه النفط والغاز والادوية والانشاءات والصناعات الغذائيه والصناعات الكيميائية المختلفة.

اتفاقية مع شركة روافد للصناعة لتقديم خدماتها للمؤسسة.

عقد توطين صناعة أغشية التناضح العكسي للمياه المحلاة.

العائد على الناتج المحلي 1,14 مليار ريال

من جهته أوضح محافظ التحلية عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم: ” أن صناعة أغشية التناضح العكسي الصديقة للبيئة، تُمثل اليوم أحد أهم ممكنات صناعة التحلية في العالم، ويتزايد الطلب عليها بمعدل سنوي يصل إلى 6% محلياً و 7% خليجياً، واستُهدف توطينها لكونها منتجاً أساسياً واستراتيجياً، يخلق قيمة صناعية جديدة تسهم في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي، وسيبدأ إنتاج المصنع عام 2025 وسيحقق:

عائداً على الناتج المحلي 1,14 مليار ريال خلال 5 سنوات، وبأثر سنوي على الميزان التجاري يبلغ 135 مليون ريال.

يخدم بالإضافة لقطاع المياه قطاعات النفط والغاز والصناعة.

تبلغ طاقته الإنتاجية 254 ألف غشاء، تُلبي 5% منها حاجةالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، فيما تخصص 10% منها لقطاع المياه المحلي، مقابل 5 % لقطاع النفط والغاز.

تصدير 30% من المنتجات لتغطية الطلب الخارجي. علماً بأن 70% من مدخلات الإنتاج ستكون مصنعة داخل المملكة.

إنتاج البروم بكميات تصل إلى 16 ألف طن

اتفاقية لإنتاج البروم تتضمن :

إنتاج البروم بكميات تصل إلى 16 ألف طن تغطي 30% من الطلب المحلي عام 2024،

المساهمة في الناتج المحلي ب 150 مليون ريال سنوياً لعام 2024 و1.5 مليار ريال سنوياً لعام 2030.

باستثمارات تبدأ من 800 مليون ريال سنوياً في عام 2024 وتصل إلى 8 مليارات ريال سنوياً عام 2030.

في #وطنٌ_يصنع النجاح ..

توطين صناعة واعدة جديدة في تحلية المياه.. "صناعة أغشية التناضح العكسي" pic.twitter.com/IOBuZ95ySX — SWCC (@swcc_ksa) November 5, 2022