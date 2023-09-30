يحقق مكتب المدعي العام في باريس مع الرئيس التنفيذي لشركة «إل في إم إتش» برنارد أرنو، أغنى رجل في أوروبا، و التهمة تتعلق بقضية غسل أموال حول ممتلكات في منتجع “كورشوفيل”للتزلج.

و أعلن مكتب المدعي العام في باريس، إجراء تحقيق في تعاملات الملياردير الفرنسي برنار أرنو مع رجل أعمال روسي، بتهمة غسل أموال محتمل.

التحقيق مع أرنو ونيكولاي ساركيسوف يأتي حول معاملات تتعلق بممتلكات في منتجع “كورشوفيل” الحصري للتزلج، في جبال الألب الفرنسية المعروف بأنه ملعب للأثرياء،بحسب صحيفة لوموند.

وأوردت صحيفة “فرينش دايلي” أن ساركيسوف اشترى سلسلة من العقارات عام 2018 في كورشوفيل من خلال شركات وسيطة، لكن تبيّن أن المشتري النهائي هو أرنو. ويُعتقد أن الرئيس التنفيذي لشركة “إل في إم إتش” (LVMH) دفع لساركيسوف حوالي 20 مليون يورو (21.2 مليون دولار) لامتلاك الأصول، بينما يُزعم أن ساركيسوف حقق ربحاً بحوالي مليوني يورو من الصفقات.

وقال المحققون، بحسب صحيفة “لوموند”، إن الصفقات تبدو وكأنها تخفي مصدر الأموال وهوية المشتري النهائي، أرنو. ورفض مكتب المدعي العام في باريس التعليق على تفاصيل القضية.

ونقلت صحيفة “لوموند” عن أشخاص مقربين من أرنو قولهم إن الصفقات نُفذت في إطار القانون.

وقال مصدر مقرب من التحقيق لوكالة فرانس برس إن وحدة الاستخبارات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد الفرنسية تقود التحقيق، لكنها لم تحدد بعد ما إذا كانت أي جريمة قد ارتكبت، وفقاً لـ”العربية.نت”.

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية اليومية نقلا عن وحدة الاستخبارات المالية “تراكفين” أن الملياردير الروسي البالغ من العمر 55 عاما حصل على 14 وحدة سكنية من بائع واحد في عام 2018 مقابل 16 مليون يورو (17 مليون دولار بالأسعار الحالية) في صفقة معقدة شملت شركات مقرها في فرنسا ولوكسمبورغ وقبرص.

ويعتقد أن الشركة، التي تسمى “La Fleche”، اشترت 3 وحدات عقارية أخرى من شركة ثانية تبين أنها مملوكة أيضاً لساركيسوف.

وأتاح بيع العقار لنفسه للروسي تحقيق مكاسب رأسمالية قدرها 1.2 مليون يورو، بحسب الصحيفة.

أرنو – الذي يدير إمبراطورية “LVMH” الفاخرة وهو ثاني أغنى شخص في العالم بعد إيلون ماسك وفقاً لمجلة فوربس – يشتبه في أنه أقرض ساركيسوف 18.3 مليون يورو من أجل الصفقة.

ووفقاً لقائمة «فوربس»، يبلغ صافي ثروة برنارد أرنو الآن 228.1 مليار دولار أميركي، اعتباراً من 5 أبريل المنصرم، وهو يشغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton» منذ عام 1989.

و «لويس فويتون» و«سيفورا» تعدّان اثنتين من 75 شركة ترتبط بالموضة والجمال تحت إدارة برنارد أرنو في تكتل «LVMH».