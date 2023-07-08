التحقيق مع مبعوث بايدن إلى إيران

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مع روبرت مالي، الذي شغل حتى وقت قريب منصب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إيران، بشأن التعامل مع معلومات سرية، كما نقل موقع “سيمافور” عن مصدر مطلع على الأمر داخل وزارة الخارجية الأمريكية.

وأكد مالي الأسبوع الماضي أنه تم منحه إجازة غير مدفوعة الأجر في وقت سابق من هذا العام وتم تعليق تصريحه الأمني. وأحال البيت الأبيض الأسئلة إلى وزارة الخارجية التي امتنعت عن التعليق لكنه أشار إلى بيان صادر الأسبوع الماضي يؤكد أن مالي في إجازة وأن أبرام بالي سيعمل كمبعوث خاص بالنيابة لإيران. وامتنع مكتب التحقيقات الفدرالي عن التعليق ولم يرد مالي على طلب للتعليق قبل النشر.

ويوحي إجراء مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاً مع دبلوماسي مخضرم رفيع المستوى، وأحياناً مثير للجدل، بأن المحققين يفكرون في أمر يتجاوز فكرة سوء التعامل مع وثائق معينة. وقال مسؤول أمريكي كبير، لم يكن لديه معرفة مباشرة بالمسألة، لـ “سيمافور” أنه بالنسبة للموظف السياسي على مستوى مالي، لن تعلق الوكالات الحكومية التصريح بشكل مستقل ما لم يكن هناك تحقيق مفتوح من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأفادت وسائل الإعلام بما في ذلك “سيمافور” الأسبوع الماضي أن مالي يواجه تحقيقاً أمنياً دبلوماسياً داخلياً. وقال المصدر المطلع على الأمر إنه تم تسليمه إلى مكتب التحقيقات الفدرالي. كما أن تفاصيل القضية، والشبهات التي تحوم حول مالي، ليست واضحة أيضاً بخلاف تعامله مع المعلومات السرية لكن انخراط مكتب التحقيقات الفيدرالي مهم لأنه يشير إلى احتمال وجود شبهة في ارتكابه مخالفات جنائية. وقال مالي لوسائل الإعلام في بيان الأسبوع الماضي إن تصريحه الامني “قيد المراجعة” لكنه يتوقع “حل التحقيق بشكل إيجابي وقريب”. وفي حين انتشرت الأخبار التي تفيد بأن مالي كان في إجازة رسمية الأسبوع الماضي، قال مسؤولون أمريكيون تحدثوا إلى “سيمافور” إنه كان متغيباً عن مهامه لأكثر من شهر، وذكر موقع “أكسيوس” أنه ذهب في إجازة “منذ عدة أسابيع.

ويعتبر تحقيق مالي حساساً بشكل خاص بسبب علاقته الطويلة مع وزير الخارجية أنطوني بلينكين، الذي يعرفه منذ أن التحقوا بالمدرسة الثانوية معاً في باريس وقد اضطلع بمهام رئيسية في سياسات إدارة أوباما وبايدن تجاه إيران.