التحذير من مرض خطير في علاج تجميلي نصحت به كيم كاردشيان

حذرت بيانات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس الخميس من أن علاجا تجميليا للوجه، روجت له كيم كاردشيان باسم vampire facial، وهو علاج بحقن الدم يؤخذ من الشخص نفسه، أدى إلى إصابة أربع نساء بفيروس نقص المناعة البشرية في صالون نيو مكسيكو.

واشار المركز في بيان أنه بحلول ربيع عام 2023، تم تحديد خمسة مرضى، من بينهم أربع نساء أما الخامس فكان رجلاً احتك مع إحدى النساء لكنه لم يذهب إلى المنتجع الصحي مطلقًا.

وارتبط”علاج للوجه” في صالون نيو مكسيكو بثلاث حالات أخرى من فيروس نقص المناعة البشرية.

وكشفت التحليلات لدى هؤلاء، الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية خلال الفترة 2018-2023، فيما أظهر تحليل تسلسل النوكليوتيدات عن سلالات فيروس نقص المناعة البشرية المتشابهة للغاية بين جميع الحالات.

ورغم أن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق استخدام الحقن غير المعقمة يعد خطرًا معروفًا، إلا أن العيادات المذكور قامت بإهمال هذا الجانب الأساسي وكانت الحقن التجميلية تستخدم في منشأة غير مرخصة ولم تتبع إجراءات مكافحة العدوى الموصى بها أو تحتفظ بسجلات العملاء.

يذكر أن فيروس العوز المناعي البشري (HIV) “هو عدوى تهاجم جهاز المناعة في الجسم. ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) هي المرحلة الأكثر تقدماً من المرض. ويستهدف فيروس العوز المناعي البشري خلايا الدم البيضاء في الجسم، مما يضعف الجهاز المناعي. وييسر ذلك الإصابة بأمراض مثل السل والالتهابات وبعض أنواع السرطان” بحسب منظمة الصحة العالمية.