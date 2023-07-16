التحذير من قفزة في حالات تفشي الفيروسات على السفن السياحية

يحذر المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) من أن الإصابة بفيروسات أمراض المعدة الشائعة آخذة في الارتفاع على متن السفن السياحية.

وتُدرج الوكالة الفيدرالية الآن 13 حالة تفشي لفيروس نوروفيروس على متن سفن الرحلات البحرية هذا العام ، وهو أكبر عدد من حالات تفشي المرض المسجلة على الرحلات البحرية منذ عام 2012.

وكان أحدث تفشٍ لفيروس نوروفيروس تم الإبلاغ عنه في 20 يونيو على متن سفينة فايكنغ، وهي سفينة الرحلات البحرية التي أفاد حوالي 120 من ركابها وأفراد الطاقم بأنهم مرضوا وهم من بين حوالي 1200 شخص كانوا على متنها.

وذكرت شركة الرحلات البحرية في صحيفة وول ستريت جورنال أنها تعتقد أن التفشي الفيروسي “نشأ من مطعم على الشاطئ في أيسلندا حيث تناولت مجموعة من الضيوف العشاء أثناء أوقات فراغهم” بدلاً من مطاعم على متن السفينة.

لم يكن هناك سوى أربع حالات تفشي لفيروس نوروفيروس على متن السفن السياحية خلال عام 2022 بأكمله ، حتى مع ارتفاع الطلب على الرحلات البحرية بعد إغلاق جائحة كوفيد -19.

يقدر المسؤولون الفيدراليون أن نوروفيروس يصيب ما بين 19 مليون و 21 مليون شخص كل عام في المتوسط.

يذكر أن نوروفيروس هو أحد أكثر الأمراض الفيروسية شيوعًا على الرحلات البحرية ، وقد أطلق عليه أحيانًا اسم “فيروس سفينة الرحلات” بسبب التغطية الإعلامية الواسعة لتفشي المرض.

ومع ذلك ، أشار مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إلى أن حالات تفشي المرض على السفن السياحية تمثل عددًا صغيرًا من جميع حالات تفشي فيروس نوروفيروس المبلغ عنها في الولايات المتحدة.

في مايو ، شهدت رحلة المشاهير- سيليبرتي كروزيز Celebrity Cruises إصابة حوالي 152 راكبًا و 26 من أفراد الطاقم بالفيروس ، وفقًا لأرقام مركز السيطرة على الأمراض.

وتظهر البيانات أن حالة أخرى في مايو / أيار شهدت إصابة 246 راكبا و 38 من أفراد الطاقم بالفيروس.

من المحتمل أن يتم الإبلاغ عن المزيد من حالات التفشي للفيروس في عام 2023. وتقدر مجموعة الصناعة التابعة لاتحاد الرحلات البحرية الدولية أن حجم ركاب الرحلات البحرية سيصل إلى 106 في المائة من مستويات عام 2019 ، مع توقع مشاركة حوالي 31.5 مليون شخص.

لا يزال من غير الواضح سبب ارتفاع عدد الحالات هذا العام. وتشمل أعراض المرض الإسهال والقيء وآلام المعدة ، ويمكن أن تظهر بعد يوم أو يومين من الإصابة بالفيروس ، بحسب المسؤولين.

ينتشر بشكل عام عن طريق الابتلاع العرضي لجزيئات صغيرة من البراز ، أو تناول طعام ملوث بالفيروس ، أو لمس الأسطح الملوثة ثم لمس العين أو الفم ، أو الاتصال المباشر بشخص مريض بالفيروس ، وفقًا للمسؤولين.

يكون المرض أكثر حدة بشكل عام عند كبار السن والأطفال الصغار ، وفقًا لوزارة الخدمات الصحية في ولاية أريزونا.

يوصي المسؤولون الركاب على متن السفن السياحية بغسل أيديهم أكثر مما يفعلون عادة. يُنصح أيضًا بشرب الماء في الأيام الحارة وتجنب تناول الخضار غير المطبوخة والفواكه ذات القشرة الصالحة للأكل والثلج.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض أيضًا بتطهير الأسطح بالمعقمات ، والتعامل مع الطعام وإعداده بأمان عن طريق غسل الفواكه والخضروات جيدًا ، وطهي المحار في درجة حرارة عالية بما يكفي ، وغسل الملابس بالماء الساخن.

قال الدكتور ويليام شافنر ، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة فاندربيلت ، في مقابلة مع شبكة سي إن إن: “هذا فيروس معدي بشكل غير عادي”. “لا يتطلب الأمر سوى عدد قليل من الجزيئات الفيروسية العادية لبدء العدوى لدى شخص تعرض لها وسفينة الرحلات السياحية تمثل الشكل المثالي للانتشار السريع للأمراض المعدية “.