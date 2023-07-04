التحذير من فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي من ساكسو بنك، ماذا عن خسارة الوظائف؟

يجيب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك» عن استفسارات أريبيان بزنس حول احتمالات انفجار فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وماذا عن خسارة الوظائف في بعض القطاعات، وماذا عن الوصول إلى ذروة النفط….

هل الاقتصاد المعرفي أكثر تعرضاً من بعض القطاعات في خسارة الوظائف لمصلحة أدوات الذكاء الاصطناعي؟

بالتأكيد! أعتقد أننا نرى فقط بداية ذلك، ومرة أخرى يمكن أن تتغير الأمور، ويمكن تنظيمها. لأنني أعتقد أن هناك بعض القلق بشأن الإنتاج الفعلي وفقدان السيطرة المحتمل على العالم. أو حول ما يتم قوله وما هو صحيح وما هو خاطئ. وهناك بالفعل علامات على ذلك في مجال الأعمال القانونية. لدي صديق يمتلك مكتباً قانونياً ويقول إننا نشعر بهذا القلق بالفعل. فمثلاً في حالو وجود شركة تعمل في قطاع التعليم وترغب في مقاضاة شركة أخرى لأنها تنتهك منطقتها، فيمكنك وضع كافة البيانات المتاحة في الذكاء الاصطناعي وسيعطيك نسبة فرصة الفوز أو عدم الفوز. وعلى الغالب ستتراجع الشركة التي تقدمت بالدعوى إذا كانت فرصة الفوز 60%، فلن أستمر في ذلك لأنني لن أدفع رسوماً قانونية باهظة للوصول إلى نفس الاستنتاج. لذلك يقول العاملون في القانون عدم توفر بعض الوظائف فعلاً لأن الشركات تحاول استخدام جميع المعلومات المتاحة لمعرفة النتيجة المحتملة بناءً على الحالات السابقة.

عموماً هنا في منطقة الخليج العربي، أعلى وظيفة مدفوعة الأجر هي المحاماة. هل تعتقد أن ذلك سيتغير؟

نعم، من الممكن أن يتغير الأمر إلى حد ما، ولكن في البداية، سيكون ذلك في الفئة الأدنى من سلسلة الشركات القانونية، حيث يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لاستخلاص المعلومات الأولية واكتشاف الحقائق الأولية بطرق أكثر كفاءة بواسطة المتدربين والمساعدين. ربما يمكن أن يتم الحصول على بعض هذه المعلومات أو الاستنتاجات باستخدام التقنيات الذكاء الاصطناعي. إنها مرحلة مبكرة، لكن استناداً إلى ما رأيته حتى الآن، يمكن أن يكون لذلك تأثير.

انهيار العملات الرقمية، يظهر الذكاء الاصطناعي ليجذب الناس مرة أخرى إلى أسهم شركات التكنولوجيا. كيف ترى ذلك؟

من وجهة نظري أعتقد أنه من الضروري الحذر من هذا التوجه، لأننا قد نواجه نفس المشكلة التي واجهتنا في فقاعة التكنولوجيا قبل عدة سنوات. يعود ذلك جزئياً إلى التقييمات المبالغ فيها لبعض الشركات في القطاع، والتي قد يكون من الصعب تحقيقها على المدى الطويل. عندما انطلقت ضجة العملات الرقمية، حققت أي شركة تتعلق بتقنية البلوكشين أو العملات الرقمية فورة كبيرة في السوق. وهذا يشبه إلى حد كبير ما نشهده الآن مع الشركات التي ليست مرتبطة بشكل كبير بالذكاء الاصطناعي، ولكن بمجرد ذكرها تستقطب الاهتمام. لذلك، أعتقد أن للذكاء الاصطناعي تأثير إيجابي، طالما يتم التحكم فيه وإدارته بشكل صحيح. ومع ذلك، يثير هذا قلقاً كبيراً لدى الكثيرين. أما فيما يتعلق بالاستثمار، أشعر ببعض التردد بسبب التقييمات المبالغ فيها التي شهدناها بالفعل. كما يؤثر الذكاء الاصطناعي على الصحة العامة لسوق الأسهم، حيث نعيش في ظروف اقتصادية عالمية غير مستقرة. ونواجه ارتفاعاً في أسعار الفائدة ومخاوف من الركود، وتأخر الصين في التعافي بالقوة المتوقعة. على الرغم من ذلك، لا يزال هناك ارتفاع كبير في أسواق الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة حيث يتحكم عدد قليل جداً من الشركات الكبيرة في الاتجاه. هذا الارتفاع يثير مخاوف من وجود فقاعة في السوق. أعتقد أننا قد نقوم حالياً بخلق فقاعة نظراً لارتفاع أسعار الفائدة التي لم تعد تصل إلى الصفر، بل تتراوح بين 5 إلى 6 %. تلك الظروف تؤثر على الأرباح المستقبلية، ولذلك أشعر بأن بعض نمو الأرباح المقدرة سيواجه صعوبة في التحقيق ما لم يحدث ركود. في الولايات المتحدة وربما في أوروبا، أعتقد أن هناك مخاطر قليلة نسبياً لحدوث ركود، وربما يمكن أن يساعد ذلك في تحقيق تلك التقديرات. وفي المجمل، سأكون حذراً إلى حد ما في النصف الثاني بشأن سوق الأسهم، حيث شهدنا عوائد تفوق سنة كاملة في فترة قصيرة جداً، وهذا في ظل وجود بعض العوامل الأخرى التي لا تدعم تلك العوائد. لذلك، سأكون حذراً قليلاً.

يقول بعض المحللين إنه إذا كنت ترغب في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فقد يكون من الجيد التوجه نحو تلك الشركات الكبيرة التي تشارك فعلاً في إنتاج منتجات رئيسية مثل تشات جي بي تي وأوبن إيه آي وإنفيديا ما شابه ذلك. فما رأيك في ذلك؟ هل ترى أنها نصيحة عادلة أو موضوعية؟

أعتقد أن ذلك منطقي طالما لم تكن التقييمات مبالغاً فيها. أعتقد أنها تشبه إلى حد ما اكتشاف الذهب في الولايات المتحدة في القرن الثامن عشر، حيث لم يكن بالضرورة الشخص الذي عثر على الذهب هو من صنع المال، بل كان الشخص الذي أنتج المعدات اللازمة للوصول إلى الذهب هو من جنى المال. لذا أعتقد أنه ربما سيكون هناك بعض الاستشارة، لأنه تقريباً في كل أسبوع نرى قائمة بأسماء جديدة تنضم وتحاول المشاركة في هذا السبق. ومع ذلك، أشعر أن المستثمرين وحتى الحكومات هنا يعانون من ضغط، حيث يجب عليهم تقديم شيء متعلق بالذكاء الاصطناعي. وبالتالي، نرى العديد من البيانات الصحفية التي تعلن عن دمج تشات جي بي تي في نظامها. يتعين علينا فعل ذلك، ويشبه ذلك محاولة مواكبة التطورات. في الوقت نفسه، هناك تأثير محتمل بالنسبة للوظائف التي يمكن استبدالها، إذ إنها تشكل تهديداً حقيقياً. ويعتمد ذلك في الغالب على توقعات التوزيع السكاني، حيث تحتاج بعض مناطق العالم إلى توفير فرص عمل. ومع ذلك، يوجد خطر في أن تستخدم الشركات هذا النوع من التقنيات لتقليل التكاليف، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي الكثير من المهام بدلاً من البشر. المشكلة التي أرى أنها تواجه الذكاء الاصطناعي هي أنه ليس أكثر ذكاءً مما ما هو متوفر بالفعل على الإنترنت. وهذا يعني أساساً أن الذكاء الاصطناعي سيستفيد من المحتوى المتاح على الإنترنت ويعيد استخدامه. وعند استخدام المزيد من الذكاء الاصطناعي، سيكون الناتج النهائي للذكاء الاصطناعي نتاجه الخاص. وهذا يؤدي في النهاية إلى أن يقرر الذكاء الاصطناعي ما هو صحيح وما هو خاطئ، وهذا هو الخطر. وهذا أيضاً المكان الذي ستحدث فيه ردود الفعل في وقت لاحق، حيث ستكون هناك أصوات تقول بأن هذا من صنع البشر، وليس الذكاء الاصطناعي. وستكون هناك أيضاً ردود فعل تشير إلى أن بحوثنا تنشأ عن طريق البشر الذين يمتلكون آراءهم وأفكارهم الخاصة، وليس من قبل آلات. لم نصل لهذه المرحلة بعد ولكنها ستحدث في المستقبل، حيث سنجد أنفسنا في نقطة يتم فيها الحصول على نتيجة متوسطة لا تحمل الكثير من الجدية والتأثير. وأعتقد أن هذه قد تكون المشكلة التي ستواجهها الصناعة في المستقبل. ببساطة، يقوم الذكاء الاصطناعي بكتابة قصته الخاصة. وأعتقد أن هناك احتمال لحدوث ردود فعل ضده، ولكن مرة أخرى، نحن نتحرك نحو منطقة يوجد فيها زملاء عمل أكثر ذكاءً مني ويركزون بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي. لذلك، هذه هي تقريباً الاتجاهات العامة التي أحاول فهمها ومناقشتها. في بعض الأحيان، تكون هناك حالة تضارب في المواقف. في الشركات الخاصة، ربما يكون ذلك جيداً للربحية في حال تمكنت هذه الشركات من توفير المال، وقد يتم التخلص من عشرة أشخاص واستبدالهم بشيء آخر. ومع ذلك، بالنسبة للحكومة، فهي تواجه ضغوطاً لأنها بحاجة إلى مساعدة في إيجاد فرص عمل وتحقيق التوازن. عندما نفقد وظائف، ستكون الحكومات هي التي ستواجه الضغط والتحدي، وسيكون ذلك الجانب الآخر للتحدي. وبصورة عامة، سيكون بعض الأشخاص وبعض الاقتصادات أكثر تعرضاً من البعض الآخر.

بما يتعلق بالنفط ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً، ووصول النفط إلى ذروته، بعض المحللين يشيرون إلى أن قرارات (أوبك) بتقليص الإنتاج قد تؤدي إلى تداعيات عكسية. هناك توقعات بأن كفاءة بعض مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وغيرها قد تشكل تهديداً مباشراً للنفط من حيث تكلفة إنتاج الطاقة، هذه المصادر المتجددة ستصبح أقل تكلفةً بكثير، ومن المحتمل أن تكون قادرة على المنافسة مع النفط في المستقبل. هل ترى أن هذا سيحدث في السنوات القادمة؟

حسناً، خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، سنشهد تحولاً هائلاً. ما زال الانتاج النفطي يلبي الاحتياجات حالياً، وعلى الرغم من انتشار المركبات الكهربائية بنسبة صغيرة جداً حتى الآن، إلا أننا ما زلنا نحتاج إلى حلول للطائرات الكبيرة والشاحنات والمحركات التوربينية وما إلى ذلك. ومع ذلك، نحن في الطريق لتحقيق ذلك التحول. في البداية، سنشهد زيادة في الطلب على النفط نظراً للنمو العالمي المتزايد للسكان والنمو الاقتصادي المليء بالفرص. ما سنشهده هو أن ذروة الطلب على النفط ستحدث بشكل أسرع مما كان متوقعاً، وهذا أمر جيد. في الخمس سنوات القادمة، سيكون للاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية تأثير تدريجي. ومع ذلك، سنشهد في البداية توقفاً في نمو الطلب العالمي على النفط، ثم سيبدأ الانخفاض ببطء. وأعتقد أن هذا أمر جيد، حيث إننا نتعامل مع مصدر يشبه صناعة التعدين، حيث تم استنفاذ الموارد الأسهل والأرخص في استكشاف النفط بالفعل. وبالتالي، ستزيد تكلفة البحث عن كميات إضافية من النفط واكتشاف مصادر جديدة في المستقبل، وهذا أمر معقد ومكلف. ومع ذلك، لا تؤثر هذه النقطة على منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير في المدى الطويل، حيث أنها ما زالت تعتبر المنطقة التي تنتج البراميل بأقل تكلفة. وبالتالي، ستظل الدول المنتجة الأخيرة التي ستواجه انخفاض الطلب على النفط في المستقبل. حتى لو كانت الأسعار أقل، فلا أعتقد أن المنطقة ستتأثر. فالتحدي الذي نواجهه هو أن الدول المنتجة تحتاج إلى أسعار مرتفعة لجذب الاستثمارات. وإذا نظرنا إلى شركات النفط الكبرى حول العالم، نجد أنها تفضل استغلال الموارد الأسهل والأرخص، مما يعود عليهم بالنفع بسرعة نسبية. بينما في حالة المشاريع الكبيرة، فإن الاستثمار يستغرق وقتاً طويلاً قد يصل إلى 3-5 سنوات لاسترداد التكلفة ومن ثم البدء في الربح خلال 5-15 سنة. وإذا كان هناك شك حول استعادة رأس المال، سيتراجع الاهتمام بالاستثمار. لذلك، أعتقد أن الاستثمار الذي سيتم إدخاله للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية في السنوات القادمة قد لا يكون قوياً بما يكفي. حتى لو رأينا الطلب يصل إلى ذروته أو يبدأ في التراجع قليلاً، فقد لا يؤدي ذلك بالضرورة إلى انخفاض الأسعار. فالأسواق والمنتجون قلقون من عدم تحقيق أرباح من هذه الاستثمارات الكبرى. لذا يمكن أن يحدث تحدي متساوٍ بين العرض والطلب. وهذا يعني أننا بحاجة إلى أسعار مرتفعة نسبياً في المستقبل المنظور لدعم الإنتاج المستمر. فعلى الرغم من أن الطلب يتراجع في بعض مناطق العالم، إلا أنه يزداد في أماكن أخرى مثل الصين والهند وبعض الدول الآسيوية التي تسهم في النمو العام للطلب. ورغم أن الصين قد تتراجع في المستقبل بسبب التغيرات الديموغرافية، إلا أن الدول الأخرى ستشهد نمواً بسبب زيادة السكان والثراء المتزايد. لذلك قد يستغرق الأمر وقتاً أطول من المتوقع. وأتوقع في البداية أن نشهد فترة من الطلب المستقر، ولكن حتى الطلب المستقر يتطلب 5-10% من البراميل الجديدة الإضافية كل عام للحفاظ على الوضع الحالي. لذلك أعتقد أنه في النهاية ستحتاج الأسعار المرتفعة نسبياً لدعم المنتجات المطلوبة من الشركات. وإلا قد نواجه فترة بدون استثمارات كافية، حيث يتعذر استيعاب الطلب المتراجع في الوقت المناسب بما يتوافق مع توفر الموردين.

نتابع في مجلتنا تحليلاتكم في ساكسو بنك وأخبار السلع بشكل دوري. ونرى أن أسعار الغذاء قد تشكل تحدياً في العديد من المناطق مثل مصر وحتى الإمارات، حيث تخصص الحكومات استثمارات استراتيجية في أمن الغذاء. سؤالي ببساطة هو بالنسبة للسلع عموماً، كيف ترى بقية العام من حيث أسعار الغذاء، وخصوصاً القمح؟ وفي ظل وجود بعض المشكلات مثل الجفاف في كندا، هل تعتقد أنه سيكون هناك تأثير على أسعار الغذاء؟

نعم، لقد شهدنا هذا الشهر ارتفاعاً بنسبة 15-20٪ في أسعار الذرة وفول الصويا. كما ارتفعت أسعار القمح بشكل حاد. على سبيل المثال، في غضون ثلاثة أسابيع فقط، استعدنا ما فقدناه خلال سبعة أشهر، وهذا يؤكد أن السوق كان يتجه نحو الانخفاض. إلا أن هذا يسلط الضوء بشكل كبير على طبيعة إنتاج الغذاء الموسمي للمساهمة في حماية إمدادات التعدين والنفط إلى حد ما في السنوات القادمة بسبب القدرة على معرفة بالضبط ما يتم استخراجه ومعرفة المناجم التي ستبدأ العمل فيها. فالغذاء يعتمد على شيء واحد فقط وهو الطقس. وفي الوقت الحالي، لم يبدأ موسم الزراعة في نصف الكرة الشمالي، ولكن في بلدي، الدانمارك، لم تسقط الأمطار خلال الشهر الماضي، وهذا ينطبق أيضاً على شمال أوروبا وبعض المناطق الأخرى. ومع عودة ظاهرة النينيا في أستراليا، والتي أعتقد أنني دائماً ما أخلط بينها وبين ظاهرة إلنينو، فقد نتحول من ظاهرة جوية إلى أخرى، وقد أدت ظروف الجفاف التي تعاني منها أستراليا إلى تقليص إنتاجها بشكل كبير. لذلك، أرى أن هناك خطراً متجدداً في الأشهر المقبلة، ومن المحتمل أن تكون الشهور القادمة حاسمة. نحن بحاجة إلى هطول الأمطار في نصف الكرة الشمالي، وحتى روسيا التي كانت تصدّر كميات كبيرة من القمح العام الماضي، تعاني الآن من ظروف جافة. وبالتالي، هناك فترة زمنية محدودة قبل أن تبدأ الآثار السلبية في الظهور بشكل كبير. وستتواصل هذه القصة، فالارتفاع الشديد الذي شهدناه في العام الماضي كان نتيجة لعدم اليقين المتعلق بالحرب التجارية. ولكن الآن، هناك الكثير من القلق حول هذه المسألة العالمية. لذلك ليس هناك حاجة لتوقع سيناريو سلبي لأنه من السابق لأوانه أن نقلق حقاً. ولكن يجب أن نكون أكثر حذراً في حال لم نرى أي تغييرات رئيسية خلال الأشهر المقبلة، فقد يتسبب ذلك في تراجع إنتاج الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية، وقد يؤثر على أستراليا أيضاً خلال فصل الشتاء المقبل.