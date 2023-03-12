تتوالى التحذيرات من تبعات انهيار بنك وادي السيليكون الذي تعتمد عليه الشركات الناشئة وأغلبها في قطاع البيولوجيا الحيوية، وجاء أبرز التحذيرات قوة من المرشح الرئاسي السابق أندرو يانغ الذي نبه إلى احتمالات كبير بحدوث “تسريح جماعي للموظفين” ودعا للتدخل الحكومي قبل حدوث إبادة للشركات الناشئة التي تعتمد على البنك المنهار والتي أصبحت عاجزة عن سداد رواتب موظفيها وتسديد نفقات تشغيلها. وأشار يانغ في سلسلة تدوينات على تويتر قائلا إنه يرى أنه ينبغي على ولاية كاليفورنيا أو وزارة الخزانة دعم بنك وادي السيليكون – ودون ذلك ستقوم آلاف الشركات بإغلاق أو تسريح الأشخاص الأسبوع المقبل بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الحسابات دون أي خطأ من جانبهم لكن المتعاملين مع البنك وأكثرهم شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية – مهمون للابتكار والقدرة التنافسية للبلادـ فضلا عن الحاجة إلى استعادة الثقة وتقليل فرص انتشار الذعر وانتقال عدوى المخاوف المالية والتسبب بجولة من الانهيارات.

وانضم المستثمر المعروف مارك كوبان للأصوات المطالبة بالدعم الحكومي، وناشد كوبان مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشراء ديون مجموعة إس في بي المالية. وقال ” إن عدم القيام بذلك سيؤثر على الثقة في القطاع المالي، كما دعا المستثمر بيل أكمان يوم الجمعة إلى خطة إنقاذ حكومية للبنك.

دعا غاري تان الرئيس التنفيذي لمسرعة واي كمبيونيتر الكونجرس إلى التحرك بشكل أكثر حسما لإنقاذ SVB بعد أن تم الاستيلاء عليه من قبل المنظمين يوم الجمعة. ووقع تان عريضة إلى الوزيرة جانيت يلين ، ورئيس مجلس الإدارة مارتن ج. جروينبيرج ، ورئيس مجلس الإدارة شيرود براون ، ورئيس مجلس الإدارة باتريك ماكهنري يطالب فيه “بالإغاثة والاهتمام بالتأثير النقدي الفوري على الشركات الصغيرة والشركات الناشئة وموظفيها المودعين في البنك.” تم توقيع العريضة من قبل أكثر من 600 من الرؤساء التنفيذيين والمؤسسين من شركات بما في ذلك Alloy Automation و Atoms و Flutterwave و Brex ، والتي يحاول رئيسها التنفيذي حاليًا جمع مليار دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع لتقديم قروض ائتمانية طارئة.

امتدت تبعات انهيار بنك وادي السيليكون Silicon Valley Bank إلى بنوك أخرى في الولايات المتحدة وخارجها (يعمل البنك في دول عديدة مثل كل من بريطانيا والدنمارك وكندا والصين وألمانيا والهند والسويد) ، مما تسبب في خسارة 100 مليار دولار من عائدات الأسهم محليًا واستنزاف 50 مليار دولار من قيمة البنوك الأوروبية على مدار اليومين الماضيين ، وفقًا لحسابات رويترز.