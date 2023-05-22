التحذير من التسرع بتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي على حساب المهارات البشرية

يحذر تقرير صحفي من التسرع بتبني حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي بناء على مخاوف لضرورة اللحاق بالركب ومواكبة المنافسين وإرضاء المساهمين دون النظر إلى القدرات الحقيقية للذكاء الاصطناعي التوليدي التي لا تزال رغم تطورها المثير للإعجاب ، دون مستوى ما يقوم به البشر وإن بدت أفضل وكانت مغرية بالتخلص من موظفين لتوفير التكاليف.

ويلفت تقرير نشره موقع ديلي بيست تحت عنوان :” كيف خدع ألتمان أعضاء الكونغرس الأمريكية”، إلى دهاء سام ألتمان مؤسس أوبن إي آي وما قام به خلال جلسات الاستماع في الكونغرس الأمريكي، والذي خطف الأنظار كالساحر وكسب مودة أعضاء الكونغرس الذين عبروا عن إعجابهم بما عرضه عليهم من قدرات رغم أن جلسات استماع أخرى أهم عن الذكاء الاصطناعي جرت بذات الوقت دون أن تنال أي اهتمام من أعضاء الكونغرس.

وحظي ألتمان على قدر لا يُصدق من التغطية الإعلامية من شهادته ، بل أمضى أيضًا المساء يتسامر مع أعضاء الكونغرس ويتناول الطعام معهم قبل أن يجلس أمامهم في جلسة الاستماع، وقد أدلى بتصريحات مذهلة ومخيفة حول قوة الذكاء الاصطناعي ، وبشكل أكثر تحديدًا ، تكنولوجيا شركته بالذات.

ونجحت أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي، تشات جي بي تي منذ إطلاقها بتوليد زوبعة من الضجيج والوعود المذهلة- لتصبح جذابة بشكل لا يصدق بالنسبة للمديرين التنفيذيين والمستثمرين في الشركات، ولكنها في النهاية ستضر بالموظفين العاملين في تلك.

ويشير التقرير أن حالات كثيرة بدأت تحدث بالفعل وجرى التخلص من موظفين ليحل تشات جي بي تي بدلا منهما كما حصل في شركات عديدة مثل إنسايد وباز فيد وغيرها من الشركات التي أعلنت أنها ستوظف نماذج لغة ضخمة(LLMs) ومولدات الصور للمساعدة في كتابة المحتوى والاستغناء عن مؤلفي الإعلانات ومصممي الرسوم لديهم.

على الرغم من ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي لايزال ذو قدرات محدودة للغاية بالنسبة لما يمكنه إنجازه – بغض النظر عما يدعيه التمان والشركات الأخرى.

يؤكد سوريش فينكاتاسوبرامانيان وهو أستاذ في جامعة براون ومدير مركز المسؤولية التقنية ، “ما يقلقني أنه مع هذه الأنظمة القوية في استكمال الكلمات أو الصور بالنسبة لنا ، سنشعر وكأننا نستطيع الاستغناء عن الابتكار والإبداع البشريين وكأننا نطلب من مشعلي الحرائق أن يتولوا مسؤولية إطفاء الحرائق.”

يتمثل قلق فينكاتاسوبرامانيان في أن أصحاب العمل سوف ينجذبون إلى إغراء خفض التكاليف باستخدام الذكاء الاصطناعي – وإذا لم يفعلوا ذلك ، فقد تشعر الشركات بالضغط من المساهمين والمنافسين.

وأوضح: “بعد ذلك ، يمكنك التسرع في محاولة تحقيق وفورات في التكاليف”. “أنا على يقين من أنه سيكون هناك هذا الاندفاع ، ومن ثم رد فعل حيث يدرك الناس أن الأمر لا يفلح في إنجاز المهام بشكل جيد وأنهم ارتكبوا خطأ.”

توافق إميلي بندر ، أستاذة اللسانيات في جامعة واشنطن ، إلى حد كبير على هذا الرأي. وقالت لصحيفة ديلي بيست: “الشيء الذي يميز الضجيج المبالغ فيه هو أنه يولد إحساسًا بالخوف”. “إذا كان الجميع متفقون على قوة آلة التفكير السحرية هذه ، فلا بد أن أعرف كيف أستخدمها.

فعندئذ يجب أن أعرف كيفية استخدامها ، أليس كذلك؟” وهذا ما يجعل الوقت الذي قضاه ألتمان في الكونغرس أمرا مثيرا للاستغراب بالنسبة للعديد من خبراء الذكاء الاصطناعي.