التحذير من الاكتئاب واضطرابات من استهلاك مشروبات الطاقة من قبل الشباب والصغار

تحذر دراسة جديدة من تناول الشباب والصغار لمشروبات الطاقة لأنها ستزيد لديهم خطر أكبر للإصابة بمشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والأفكار الانتحارية واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) والقلق.

تلفت الدراسة التي أجراها مركز أبحاث الصحة العامة، في جامعة تيسايد، وجامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة، ونشرت في مجلة الصحة العامة الشهر الماضي، إلى تأكيد الباحثين بعد النظر في بيانات من 57 دراسة أجريت على أكثر من 1.2 مليون طفل وأصغر سنا من أكثر من 21 دولة للتوصل إلى استنتاجاتهم.

ووجدت الدراسة أن الأولاد يستهلكون مشروبات الطاقة أكثر من البنات، في حين ذكرت “العديد من الدراسات” وجود علاقة بين استهلاك مشروبات الطاقة والتدخين، فضلا عن تعاطي مواد خطرة أخرى. “تشمل التأثيرات الصحية الإضافية التي تمت ملاحظتها في المراجعة المحدثة زيادة خطر الانتحار، والضيق النفسي، وأعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، والسلوكيات الاكتئابية والذعر، وأمراض الحساسية، ومقاومة الأنسولين، وتسوس الأسنان، وتآكل الأسنان”.

وفيما يتعلق بالتأثيرات على الصحة العقلية، وجدت الدراسة أن الشرب “المتكرر” لمشروبات الطاقة “كان مرتبطا بمحاولات الانتحار والإجهاد الشديد”، في حين أن هناك “أيضا معدلات أعلى للتفكير في الانتحار ومحاولات تناول [مشروب الطاقة] أكثر من مرة واحدة في كل عام”.

وأفاد التحليل الزمني في الدراسة أن استهلاك مشروب الطاقة يرتبط بزيادة عدم الانتباه واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، واضطراب السلوك، وأعراض الاكتئاب والذعر.

وقالت شيلينا فيسرام، المؤلفة المشاركة من جامعة نيوكاسل، في بيان صحفي إنها “تشعر بقلق عميق إزاء النتائج التي تشير إلى أن مشروبات الطاقة يمكن أن تؤدي إلى ضائقة نفسية ومشاكل تتعلق بالصحة العقلية”. وأضافت: “هذه مخاوف مهمة تتعلق بالصحة العامة ويجب معالجتها”. “لقد كان هناك تقاعس سياسي في هذا المجال على الرغم من القلق الحكومي والمشاورات العامة. لقد حان الوقت لاتخاذ إجراء بشأن القطاع الأسرع نموًا في سوق المشروبات الغازية. كما دعا الباحثون، المقيمون في المملكة المتحدة، الحكومة إلى حظر أو تقييد مشروبات الطاقة للشباب والأطفال.

وقالت الكاتبة أميليا ليك، أستاذة تغذية الصحة العامة في جامعة تيسايد: “تشير هذه الأدلة إلى أن مشروبات الطاقة ليس لها مكان في النظام الغذائي للأطفال والشباب”. “وينبغي لواضعي السياسات أن يحذوا حذو البلدان التي فرضت قيودا عمرية على مبيعاتها للأطفال.” وقالت إن ذلك لأن دراستهم أظهرت أن الباحثين “وجدوا قائمة أكبر من نتائج الصحة العقلية والجسدية المرتبطة باستهلاك الأطفال والشباب لمشروبات الطاقة”. وتابعت ليك: “لقد كررنا المراجعة لنجد مساحة واضحة متزايدة تشير إلى أن استهلاك هذه المشروبات يرتبط بنتائج صحية سلبية”.

وقد حاولت العديد من الدول بالفعل تنظيم مشروبات الطاقة، بما في ذلك حظر بيعها للقاصرين في لاتفيا وليتوانيا. وتفيد التقارير أن دولًا أخرى مثل فنلندا وبولندا تتطلع أيضًا إلى حظر بيع المنتجات للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.