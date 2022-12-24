التجنيس الرياضي منذ 72 عاما: قصة الأوروبي الذي فاز ببطولتي ويمبلدون ورولان جاروس باسم مصر

في عام 1966 نشر الروائي السوداني الطيب صالح روايته “موسم الهجرة إلى الشمال” والتي تحكي قصة طالب عربي سوداني في بريطانيا. وفي الواقع أن النصف الثاني من القرن العشرين شهد دوران الأرض حول نفسها إلى الشمال حاملة الكثيرين من الجنوبيين بأحلامهم وآمالهم وإرثهم. وقد شاهدنا أبناء وأحفاد هؤلاء في مونديال قطر وهم يلعبون في فرق بلادهم التي وُلدوا بها أو فرق بلاد آبائهم . لكن يقول التاريخ إنه في النصف الأول من القرن العشرين كانت الأرض تتجه صوب الجنوب فرأينا النجمة الإيطالية الأصل داليدا التي وُلدت بمصر، والنجمة الإيطالية كلوديا كاردينالي التي وُلدت في تونس، والكاتب الفرنسي ألبير كامو الذي وُلد في الجزائر، ونائب هتلر رودلف هيس الذي وُلد بمصر.

ياروسلاف دروبني

كما يحدثنا التاريخ عن رياضي أوروبي صنع التاريخ هو ياروسلاف دروبني الذي فاز باسم مصر ببطولتي ويمبلدون ورولان جاروس للتنس منذ نحو 70 عاما، وفيما يلي ما نعرفه عنه:

وُلد في عام 1921 فى براج عاصمة تشيكوسلوفاكيا عندما كانت دولتا التشيك وسلوفاكيا متحدتين

تميز منذ طفولته في التنس وهوكي الجليد

شارك فى بطولة ويمبلدون لأول مرة عام 1938 وكان عمره 16 عاما

فى عام 1947 حصل ياروسلاف دروبنى على الميدالية الذهبية مع منتخب بلاده تشيكوسلوفاكيا فى بطولة العالم لهوكى الجليد

فى عام 1948 حصل على الميدالية الفضية في دورة لندن الأوليمبية مع فريق هوكى الجليد

في يوليو/تموز من عام 1949 قرر أن يهرب من تشيكوسلوفاكيا

لرفضه استغلاله فى الدعاية للشيوعية

هرب أثناء اشتراكه فى بطولة كأس ديفيس للتنس بسويسرا

حاول اللجوء إلى سويسرا، والولايات المتحدة وأستراليا ولم ينجح

عرضت عليه مصر الجنسية، وبالفعل شارك فى بطولة ويمبلدون كمصرى عام 1950

وفى عام 1952 لعب أيضا نهائى ويمبلدون، لكنه لم يفز بالبطولة إلا 1954 كمصري

وظل يمثل مصر فى البطولة حتى عام 1959

شارك فى ويمبلدون 17 مرة

فاز ببطولة رولان جاروس فى عامى 1951 و1952 كمصرى

لكنه لعب آخر بطولات ويمبلدون عام 1960 وكان يمثل بريطانيا

إنجازاته

خلال حياته الرياضية فاز ياروسلاف دروبنى بـ130 لقبا فرديا فى التنس وكان ضمن أفضل 10 لاعبين فى العالم خلال الفترة من 1946 إلى 1955. وكان ياروسلاف دروبنى يرتدى دائما نظارات طبية زجاجية نتيجة إصابة قديمة فى مباراة لهوكى الجليد.

4 جنسيات

مثل دروبني 4 جنسيات فى ويمبلدون:

تشيكوسولوفاكيا

بوهيميا وموريفيا (بعد الغزو الألمانى لتشيكوسلوفاكيا)

تشيكوسولوفاكيا (بعد الحرب العالمية الثانية)

مصر (ما بين 1950 و1959)

بريطانيا 1960

التجنيس الرياضي

وهكذا يتضح أن التجنيس الرياضي ليس بالأمر الجديد، فقد تحول دروبني من الشمال إلى الجنوب ليمثل مصر منذ 70 عاما، لكن التيار تغير وبات التحول من الجنوب إلى الشمال لنجد نجم الاسكواش المصري محمد الشوربجي يتحول لتمثيل انجلترا ومثله فعل نجم الفروسية سامح الدهان فيما تحول الفارس عبد القادر سعيد إلى بلجيكا، ذلك فضلا عن العديد من الرياضيين المصريين الذين باتوا يمثلون الولايات المتحدة مثل لاعب الخماسي الحديث عمرو الجزيري.