1000 درهم غرامة التجمهر بمواقع الحوادث في أبوظبي

حذرت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، من خطورة التجمهر بمواقع الحرائق والحوادث والذي يعد من السلوكيات السلبية المرفوضة التي تتسبب في إعاقة وصول مركبات الإسعاف والطوارئ والدوريات المرورية والدفاع المدني بأقصى سرعة ممكنة للقيام بواجبها في تقديم المساعدة الإنسانية للمصابين وإنقاذ حياتهم.

وناشدت الجمهور المشاركة بإيجابية من خلال الالتزام بإرشادات عناصر المرور في مواقع الحوادث حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق محذرة من تطبيق مخالفة (عرقلة حركة السير «التجمهر» أثناء الحوادث) وقيمتها 1000 درهم للحد من التجمهر والوقوف العشوائي للمركبات على الطرق في أماكن وقوع الحوادث المرورية ومنع الاختناقات المرورية في أماكن وقوع الحادث.

ودعت إلى ضرورة إفساح الطريق لسيارات الإسعاف والدفاع المدني للوصول إلى مواقع الحوادث لأداء مهامها الإنسانية في إنقاذ المصابين موضحة أن التجمهر عادة يؤدي إلى وقوع بعض الحوادث نتيجة وقوف بعض قائدي المركبات في أماكن الحوادث وعبور الفضوليين من المشاة الطرقات المختلفة إلى مواقع الحوادث، غافلين عن حركة المركبات ما يؤدي إلى تعرضهم لحوادث الدهس.

ولفتت إلى أن تجمهر الأشخاص الفضوليين في مواقع الحوادث المرورية، وقيامهم بتصوير المركبات المشاركة في الحوادث والمصابين ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي تعد من السلوكيات المرفوضة التي تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.