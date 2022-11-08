التجديد النصفي للكونجرس.. سيناريوهات أهم معركة في عهد بايدن

عكست انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي انطلقت اليوم، اشتداد الصراع المتجدد بين الغريمين التقليديين الحزب الديمقراطي الذي يخشى فقدان الأغلبية، والجمهوري الذي يصبو للسيطرة على الكونجرس وإعادة رسم الخارطة السياسية في البلاد.

وحتى إعداد التقرير صَوَّت قرابة 40 مليون ناخب أمريكي بشكل مبكر، فيما يعد رقماً قياسياً لعملية التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية.

الإنتخابات

تجري المنافسة حسب قانون الانتخابات الأمريكي على:

جميع مقاعد مجلس النواب، البالغة 435 مقعداً.

ثلث مقاعد مجلس الشيوخ التي يبلغ عددها الإجمالي 100 مقعد.

انتخابات جانبية على مناصب حكومية.

أجواء انتخابية ملتهبة

وسط أجواء ملتهبة محاطة بخوف من اندلاع عنف واستقطاب حاد بين المتنافسين، وارتباك يسود الشارع الأمريكي ينعكس على الناخبين، توجه ملايين الناخبين الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع، لاختيار الكونجرس في تشكيله الجديد بغرفتيه التشريعيتين (النواب والشيوخ).

ويسود بشكل ما التوتر والارتباك الانتخابات الحالية، وفي ذهن الناخب الأمريكي ما جرى في انتخابات الرئاسة الأخيرة التي فاز بها الديمقراطي جون بايدن واتهمه خصمه دونالد ترامب بتزوير الانتخابات في سابقة تاريخية في الانتخابات الأمريكية وصولا إلى اقتحام أنصار الأخير لمبنى الكابيتول (الكونجرس) في 6 كانون الثاني / يناير 2021 لمنع تنصيب بايدن.

وعزت تقارير الإعلام الامريكي وشبكاتها الإخبارية هذه الأجواء لأسباب عديدة أهمها:

تراجع كبير في شعبية الحزب الديمقراطي والرئيس جون بايدن.

لعب الجمهوريون على أوتار عدد من المشكلات المتزايدة التي تواجه الإدارة الديمقراطية.

تزايد الضغوط على المواطن الأمريكي في قضايا التضخم والجرائم والهجرة غير النظامية.

حالة استقطاب حاد وانقسام شديد في الشارع الأمريكي.

آخر الاستطلاعات قبل الانتخابات

أظهرت آخر استطلاعات للرأي قبل انطلاق الانتخابات إلى فوز الجمهوريين بغالبية مقاعد مجلس النواب والبالغة 435 مقعداً.

ويصارع الديمقراطيون لانتزاع غالبية مجلس الشيوخ ومواجهة مد تسونامي الجمهوري، أو على الأقل الاحتفاظ بالوضع الراهن الذي يتقاسم فيه الطرفان السيطرة على الشيوخ 50/50 لكن صوت نائب الرئيس كاملا هاريس يرجح كفة الديمقراطيين.

ولايات الحسم

ويبقى الأمر معلقاً على ما تعرفه الأوساط السياسية الأمريكية بولايات الحسم وهي حسب تقرير لشبكة “سي إن إن” الأمريكية:

بنسلفانيا: تشهد سباقاً انتخابياً متقارباً للغاية مع اقتراب انتصاف اليوم الانتخابي رغم ترجيح الاستطلاعات فوز المرشح الديمقراطي جون فيترمان على منافسه الجمهوري الدكتور أوز.

جورجيا: تشهد الولاية معركة كبرى بين المرشح الديمقراطي أرنوك، الذي يدافع عن مقعده ولديه أفضلية نسبياً، لكنه قريب بما يكفي من المرشح الجمهوري ووكر، وفوز أي منهما يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً على مستوى النتائج النهائية.

نيفادا: من المتوقع أن يستعيد الجمهوريون السيطرة على مقعد الولاية في مجلس الشيوخ، لكن في الوقت نفسه يمكن أن يعوض الديمقراطيون هذه الخسارة بمكسب مقعد إضافي في ولاية بنسلفانيا.

ويسكونسن: واحدة من أكثر الولايات انقساماً في البلاد، ويواجه كل من السيناتور الجمهوري رون جونسون والحاكم الديمقراطي توني إيفرز حملات انتخاب قاسية للغاية.

مستقبل بايدن

انخفاض الشعبية جراء الوضع الاقتصادي والتضخم والمخاوف من أزمة وقود وزيادة البطالة وقرار المحكمة العليا حول الحق في الإجهاض القانوني هي أعداء حقيقة لسعي الديمقراطيين لحيازة أغلبية الكونجرس بما يؤهلهم لتمرير مشروعات الرئيس بايدن وربما دافع لترشحه لولاية ثانية بعد عامين.

وأظهرت نتائج استطلاع حديث لمؤسسة “غالوب” الأمريكية أن:

شعبية الرئيس بايدن لا تتجاوز الـ 41%، ونسبة الرضا بين الأمريكيين عن عمل الكونجرس 18%.

الإحصاءات المماثلة في عهد ترامب عام 2018 عندما خسر الجمهوريون 40 مقعداً في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في ذلك العام، جاءت 41% و21% على التوالي.

على هامش الانتخابات

حزب الرئيس يفقد عادة مقاعد في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي – بمتوسط 23 مقعداً منذ عام 1974.

إذا تساوت مقاعد الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ يحتاج الجمهوريون فقط إلى الحصول على مقعد واحد لقلب الطاولة.

إذا لم يفز أي من المرشحين بأكثر من 50% من الأصوات، يذهب السباق إلى جولة الإعادة.

لدى الديمقراطيين حالياً 220 مقعداً في مجلس النواب والأغلبية البسيطة تتطلب الحصول على 218 مقعداً.

الديمقراطيون يتمتعون بأغلبية غير مريحة بفارق مقعدين عن الجمهوريين.

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