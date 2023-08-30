التجارة الخارجية للإمارات تصل لـ تريليون و 239 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط

لفت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقاً”، إلى قفزة حققتها التجارة الخارجية، و قال:”

إنجاز اقتصادي جديد لدولة الإمارات سجلت تجارتنا الخارجية غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بوصولها لتريليون و 239 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط العام الحالي.

وأضاف سموه قائلا”: واصلت صادراتنا غير النفطية نموها بشكل كبير حيث تجاوزت خلال 6 أشهر ما كنا نحققه في عام كامل قبل خمس سنوات فقط .”

وأكد : ان صادرات الدولة غير النفطية ارتفعت مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22٪ هذا العام، وارتفعت التجارة البينية مع تركيا على سبيل المثال 87٪ خلال عام واحد فقط مما يؤشر لصحة سياساتنا الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية التي يقودها رئيس الدولة حفظه الله، ستتجاوز تجارتنا الخارجية غير النفطية 2.5 تريليون هذا العام بإذن الله وسنحقق الهدف الذي أعلناه بالوصول لرقم 4 تريليون درهم في 2031

وختم بقوله”: كما قلنا سابقاً سيكون العام 2023 أفضل عام إقتصادي في تاريخ دولتنا وستبقى الدولة لاعباً رئيسياً في التجارة الدولية لترسخ موقعها كأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه “والقادم أفضل وأعظم بإذن الله”.