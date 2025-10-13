التجارة الإلكترونية مع “الفنتك” تتصدران بيبان ملتقى قطاع ريادة الأعمال بالرياض

تتصدر التجارة الإلكترونية مؤتمر بيبيان الشهر القادم، وتلفت وكالة الأنباء السعودية إلى أن ملتقى “بيبان 2025″، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار “وجهة عالمية للفرص“، يحتضن (44) جهة عارضة من مختلف القطاعات المُمكِّنة والداعمة ضمن “باب التجارة الإلكترونية”. ويشكل المؤتمر منصة رئيسة تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين ومزودي الخدمات؛ لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول المبتكرة في قطاع التجارة الإلكترونية. ويستهدف باب التجارة الإلكترونية في “بيبان 2025” استقطاب الشركات العالمية والمحلية؛ لاستعراض أبرز الحلول والتجارب التي تسهم في تعزيز الابتكار، وتطوير منظومة التجارة الإلكترونية، حيث يتكون الباب من (6) مناطق متخصصة، صُممت لتمنح الزوار تجربة معرفية ومهنية متكاملة تعكس أحدث الاتجاهات العالمية في مجال التجارة الإلكترونية. وتحتوي “منطقة الأسواق الإلكترونية” في الباب على أبرز المنصات والأسواق الرقمية التي تمكّن الشركات ورواد الأعمال من الوصول إلى شرائح عملاء جديدة للتوسع محليًا وعالميًا، فيما تضم “منطقة الحلول الرقمية” أدوات وتقنيات مبتكرة لدعم نمو المتاجر الإلكترونية، في حين تشمل “منطقة المدفوعات الرقمية والتقنيات المالية Fintech” أحدث أنظمة الدفع الإلكتروني والتقنيات المالية التي ترفع مستوى الأمان والكفاءة في المعاملات الرقمية، وتوفر حلولًا مالية مرنة تدعم تطور التجارة الإلكترونية، إضافة إلى “منطقة التقنيات الناشئة” التي تعرض أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والتقنيات السحابية. وتتضمن “منطقة سلاسل الإمداد” حلولًا لوجستية متكاملة ترفع كفاءة سلسلة التوريد وسرعة عمليات التوصيل، في حين توفر “منطقة تطوير المنتجات والخدمات” مساحة لرواد الأعمال والشركات لتطوير ابتكاراتهم، وتحسين منتجاتهم، وبناء نماذج أعمال قادرة على التوسع والنجاح في بيئة رقمية متسارعة.

ما هو مؤتمر بيبان؟

بيبان هو مؤتمر دولي سنوي يُقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهو الأبرز في قطاع ريادة الأعمال لدعم وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال محلياً وعالمياً. ينظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) ويُقام عادة في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، حيث يجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين وخبراء القطاع لاستعراض الفرص والابتكارات والتطويرات في مجالات ريادة الأعمال، التجارة الإلكترونية، الاستثمار، والابتكار تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”. يتضمن الملتقى عدة أبواب ومناطق متخصصة ويعد منصة مهمة لتحقيق رؤية السعودية 2030 ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. تقام نسخته القادمة في نوفمبر 2025.

تجتمع في باب المنشآت متسارعة النمو نخبة من الشركات التي تشكِّل مستقبل الاقتصاد، بعرض حلولها المبتكرة وقصص نجاحها في قطاعات التجارة، والرعاية الصحية، والصناعة، والتقنية؛ لتعزيز الشراكات وتوسيع آفاق التعاون في ملتقى بيبان 2025 — Biban (@BibanGlobal) October 12, 2025