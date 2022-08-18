التبادل التجاري بين السعودية وأوزباكستان تضاعف خلال 5 سنوات

كشف اتحاد الغرف التجارية السعودية أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وأوزبكستان بلغ 289 مليون ريال خلال السنوات الخمس الماضية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضح الاتحاد في تقرير اقتصادي أصدره لمناسبة زيارة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف إلى المملكة، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 بلغ 65 مليون ريال، مفيدًا أن قيمة صادرات المملكة إلى أوزبكستان العام الماضي نمت بنسبة 20% مقارنة مع 2020، وبنسبة 200% عن 2019.

وأفاد أن قيمة واردات المملكة من أوزبكستان زادت عام 2021 بنسبة 37% مقارنة بقيمتها في 2020، وزادت قيمة الميزان التجاري لصالح أوزبكستان عام 2021 بنسبة 37% عن قيمتها عام 2020، فيما ارتفعت قيمة التجارة بين البلدين عام 2021 لتبلغ 65 مليون ريال، محققة نمو بلغت نسبته 38% عن قيمتها في 2020.

وبيّن التقرير أهم صادرات المملكة إلى أوزباكستان التي تمثلت في مبيدات للحشرات بقيمة 2.8 مليون ريال، والأسمدة المعدنية أو الكيماوية بقيمة 0.8 مليون ريال، فيما كانت أهم الواردات السعودية من جمهورية أوزبكستان، العنب الطازج أو المجـفف بقيمة 28.79 مليون ريال، وثمار قشرية طازجة أو جافة بقيمة 5.43 مليون ريال، والزنك الخام بقيمة 3.19 مليون ريال.

من جهة أخرى شهد الأربعاء، توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الشركات السعودية والأوزبكية في عدة مجالات استثمارية، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ونائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان جمشيد خوجايف.

وتهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والدفع بالشراكة بين القطاع الخاص السعودي والأوزبكي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيزها في عددٍ من القطاعات المستهدفة وتوسيع الشراكة الإستراتيجية، وتنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتبادل البيانات في الفرص الاستثمارية المتاحة، وربط فرص الاستثمارات النوعية.

وتغطي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مجموعة من القطاعات الاستثمارية بما في ذلك خدمات النقل الجوي والثروة الحيوانية والزراعة والرياضة والتعليم والعلوم والإعلام والطاقة والتقنية.

وتأتي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بين البلدين وتعزيز الاستثمارات وزيادة المشاريع المشتركة بين الشركات السعودية والأوزبكية.