قالت صحيفة الخليج إن قيمة التبادل التجاري بين الإمارات واليابان خلال عام 2022 ارتفع بنسبة 58.7% مقارنة مع 2021 إذ بلغت 198.6 مليار درهم (54.1 مليار دولار)، بعدما كانت 125.14 مليار درهم (34.1 مليار دولار).

ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن بيانات هيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو” أن صادرات دولة الإمارات إلى اليابان ارتفعت خلال عام 2022، بنسبة 68.7% إلى 167.4 مليار درهم، مقارنة 99.27 مليار درهم خلال عام 2021 المنصرم.

وقالت إن النمو المتزايد في حجم التبادل التجاري بين البلدين يعكس قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتي تشهد نمواً متسارعاً في الآونة الأخيرة.

وأشارت البيانات إلى أن واردات الإمارات من اليابان ارتفعت بنسبة 20.5% إلى 31.1 مليار درهم خلال عام 2022، مقارنة مع 25.87 مليار درهم في عام 2021.

في حين بلغ فائض الميزان التجاري لصالح الإمارات نحو 136.3 مليار درهم (37.14 مليار دولار) خلال عام 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن التبادل التجاري بين البلدين استحوذ على 39% من إجمالي التبادل التجاري لليابان مع بلدان منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2022، والتي بلغت نحو 508.8 مليار درهم بما يعادل 138.64 مليار دولار.

وبلغت حصة صادرت الإمارات إلى اليابان خلال عام 2022 نحو 38.8% من إجمالي صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان والتي بلغت 431 مليار درهم (117.45 مليار دولار).