فادي طنّوس by فادي طنّوس

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 29.44 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات وفرنسا في 2022

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الإمارات

نما التبادل التجاري بين دولة الإمارات وفرنسا بنسبة 16.8% ليصل إلى 29.44 مليار درهم (8 مليارات دولار) خلال عام 2022، مقابل 25.2 مليار درهم (6.8 مليار دولار) في عام 2021، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات التي نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام) أن التجارة الخارجية بين البلدين توزعت خلال العام الماضي بين 25.2 مليار درهم قيمة الواردات، وحوالي 4.2 مليار درهم قيمة الصادرات وإعادة التصدير.

وأشارت إلى أن التجارة الخارجية نمت خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 49% ارتفاعًا من 19.7 مليار درهم في عام 2020 إلى 29.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

ونوهت البيانات إلى تصدر سلع حلي ومجوهرات من معادن ثمينة قائمة أهم 5 سلع تم استيرادها من فرنسا خلال عام 2022، بقيمة 2.96 مليار درهم، وتلاها سلع محركات نفاثة بقيمة 2.58 مليار درهم، وعطور بقيمة 2.1 مليار درهم وأدوية بقيمة 1.4 مليار درهم، وحقائب بقيمة 1.3 مليار درهم.وفي بند إعادة التصدير، تصدرت سلع أجزاء مركبات جوية القائمة بقيمة 1.1 مليار درهم، وتلاها سلع حلي ومجوهرات من معادن ثمينة بقيمة 421 مليون درهم، ومحركات نفاثة بقيمة تجاوز 200 مليون درهم، وسيارات بقيمة 146 مليون درهم، وعطور بقيمة 128 مليون درهم، فيما تصدرت سلع زجاجات التعليب بند الصادرات الإماراتية بقيمة 88 مليون درهم.

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