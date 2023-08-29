فادي طنّوس by فادي طنّوس

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السعودية وتركيا تهدفان لرفع التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار

فادي طنّوس by فادي طنّوس
السعودية

توقع رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، رفعت حصارجكلي أوغلو، رفع التبادل التجاري بين أنقرة والرياض إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والبعيد، وفقاً لوكالة “الأناضول“.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، خلال اجتماع تركي سعودي بالعاصمة أنقرة، بمشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، ورجال أعمال من كلا البلدين.

وأضاف حصارجكلي أوغلو أن تركيا تتوقع نموا كبيرا في التبادل التجاري بينها وبين السعودية، بحلول نهاية العام الحالي.

وأوضح أنه من المتوقع -بفضل الزخم الحالي في العلاقات بين أنقرة والرياض- ارتفاع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار في المرحلة الأولى، وإلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والبعيد.

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كما قال حصارجكلي أوغلو إن تركيا شهدت حتى اليوم استثمارات سعودية مباشرة بقيمة ملياري دولار، وفي المقابل، نفّذت شركات المقاولات التركية حتى الآن مشاريع بقيمة 25 مليار دولار داخل المملكة.

من جهته، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أن بلاده تثق بالمستثمرين الأتراك وتأمل أن تستفيد تركيا من الفرص في المملكة.

وأوضح أن السعودية ستكون وجهة مهمة للمستثمر التركي لمكانتها الاقتصادية، مشيرا إلى أن بلاده لديها مجموعة من البرامج والمشاريع التي أطلقتها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي من شأنها رفع جاذبية الاستثمار.

كما أوضح الخريف أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مستوى متقدم، وسجلت تطورا كبيرا، وقال “نولي أهمية كبيرة للتعاون بين البلدين، وسنبذل قصارى جهدنا لاستكماله في مجال الصناعة والتعدين”.

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