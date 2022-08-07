مبادرة لتمكين الشباب السعوديين من بدء مشاريعهم الناشئة في عنيزة

أتاحت الغرفة التجارية الصناعية في محافظة عنيزة الفرصة للشباب للاستفادة من موسم التمور لبدء مشاريعهم الناشئة، وذلك ضمن مبادرات موسم عنيزة للتمور 43.

وبين عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة رواد الأعمال نواف الدخيل أن مبادرة “التاجر الجديد” تهدف إلى تحفيز رواد الأعمال من خلال استقبال الراغبين من الشباب للاستفادة من فرص الكسب التي يوفرها الموسم، حيث تقوم الغرفة بقيد أسماء الراغبين بالمشاركة، ثم يتم الدخول في المزاد بصحبتهم ودفع القيمة للتاجر، وتسليم التمور لهم لبيعها بالتجزئة في مواقع مخصصة لهم داخل المدينة الغذائية وخارجها، سواء في المحافظة أو محافظات منطقة القصيم أو المناطق المجاورة لها.

وأكد أن الغرفة تقدم الدعم للشباب وتهيئة الجوانب التي تسهل لهم اكتساب الخبرة والنجاح في تجاربهم والتشجيع على الاستمرار.