أكدت منصة «مساند» لخدمات العمالة المنزلية في السعودية، أن التأمين على العمالة المنزلية مقتصر على عقود العمالة الجديدة، فيما لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية بعد وصولها.

وكشفت أن تكلفة التأمين تختلف بناء على عدة عوامل منها: مهنة العامل، وجنسيته، العمر، الأجر الشهري للعامل، تكلفة العقد، ويمكن معرفة مبلغ التأمين في فاتورة العقد.

وأشارت المنصة إلى أن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية غير الزامية، وتم إطلاقها بشكل تجريبي، حيث يمكن التأمين على عقود العمالة المنزلية بشكل اختياري في الفترة الحالية، عن طريق الموافقة على الدخول في خدمة التأمين عند التعاقد عن طريق منصة «مساند».

وفي حال الرغبة بإلغاء الوثيقة التأمينية بعد وصول العامل، فيتم التواصل مباشرة مع شركة التأمين، بحسب سياسة الإلغاء لشركات التأمينويهدف التأمين على عقود العمالة المنزلية إلى حفظ حقوق صاحب العمل والعامل بتعويضهم من خلال منافع تأمينية متعددة، كما هو منصوص عليها في وثيقة المنافع التأمينية، وذلك خلال أول عامين من تاريخ بدء عمل العامل المنزلي وفق “عكاظ”.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي وافق على التأمين على عقد العمالة المنزلية في العام 2021، ضمن توصيات منها أن يكون التأمين اختياريا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.

التأمين على عقود العمالة المنزلية. pic.twitter.com/JLh5cF0BOs — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) May 25, 2021