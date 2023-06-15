أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تأجيل تاريخ تنفيذ الغرامات بحق غير المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلى 1 أكتوبر 2023 بدلاً من 1 يوليو، وذلك لـ إتاحة المجال أمام جميع المشمولين في النظام من مواطنين ومقيمين للتسجيل والاستفادة من المزايا التي يوفرها لهم.

وكشفت الوزارة إن عدد المشتركين في النظام حتى تاريخ اليوم بلغ أكثر 4.6 مليون مشترك، مؤكدة إن هذا النجاح الباهر للتأمين ضد التعطل منذ بدء تطبيقه في يناير 2023 يعكس وعي المشمولين والمجتمع بأهمية النظام الذي يوفر أمان وظيفي ومظلة حماية اجتماعية، ويعزّز من جودة حياة العاملين في سوق العمل.

تعلن الوزارة عن تأجيل تنفيذ الغرامات بحق غير المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلى 1 أكتوبر 2023 بدلاً من 1 يوليو، لإتاحة المجال للمواطنين والمقيمين المشمولين في النظام للتسجيل والاستفادة من مزاياه، حيث يعتبر الاشتراك من مسؤولية الموظف وتبلغ قيمة مخالفة عدم الاشتراك… — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) June 15, 2023

وبدأ التسجيل في 1 يناير 2023 بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لموظفي القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين، حيث حددت الرسوم بـ 60 درهماً سنوياً لمن يبلغ راتبه الأساسي 16 ألف درهم فأقل، و120 درهماً سنوياً لمن يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم.

ويُلزم جميع موظفي القطاعين العام والخاص التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ويُعفى موظفو المنطقة الحرة.

ويعتبر الاشتراك في التأمين ضد التعطل عن العمل من مسؤولية الموظف وليس صاحب العمل، وتبلغ قيمة مخالفة عدم الاشتراك 400 درهم.

وهناك قنوات مباشرة للتسجيل بالتأمين عبر الإنترنت إما بتطبيق أندرويد الموقع أو من التطبيق ( لأيفون هنا)

أو قنوات أخرى مثل مراكز الصرافة، هنا

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