الإمارات، انتهاء مهلة التأمين ضد التعطل عن العمل خلال يومين وتمديد بمهلة جديدة

فيما تبقى يومين فقط على انتهاء مهلة فترة التسجيل على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لموظفي القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين، اعلن أن التسجيل الزامي وبعد انتهاء المهلة المحددة يغرم المخالف بـ 400 درهم فيما جرى تمديد المهلة لنهاية الشهر القادم.

وبحسب تعميم من وزارة الموارد البشرية والتوطين فإنه” بحسب القرار الوزاري رقم 604 لسنة 2022 بشأن نظام التأمين ضدّ التعطّل عن العمل؛ فإن مهلة الاشتراك فترة السماح للاشتراك للفئات المؤهلة للاشتراك تنتهي بتاريخ 30-يونيو-2023؛ مع مراعاة أنّه في حال كان المؤمن له قد تمّ تعيينه في تاريخ لاحق على 01-يناير-2023 لديه فترة 4 أشهر كـمهلة اشتراك اعتباراً من تاريخ دخوله الدولة أو تعديل وضعه.

ويتضمن نظام التأمين المذكور إجراءات جزائية على العامل أو الموظف في القطاعين الحكومي والخاص، في حال عدم الالتزام بالاشتراك في منظومة «التأمين ضد التعطل عن العمل»، بغرامة قدرها 400 درهم، أو لعدم الالتزام بسداد الأقساط بعد الاشتراك في المنظومة لمدة ثلاثة أشهر، بغرامة قدرها 200 درهم.

وبدأ التسجيل في 1 يناير 2023 بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لموظفي القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين، حيث حددت الرسوم بـ 60 درهماً سنوياً لمن يبلغ راتبه الأساسي 16 ألف درهم فأقل، و120 درهماً سنوياً لمن يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم.

ويُلزم جميع موظفي القطاعين العام والخاص التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ويُعفى موظفو المنطقة الحرة.

يبدأ اليوم التسجيل بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لموظفي القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين، وتبلغ الرسوم 60 درهماً سنوياً لمن يبلغ راتبه الأساسي 16 ألف درهم فأقل، و120 درهماً سنوياً لمن يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم. pic.twitter.com/J63Ew1t2C0 — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) January 1, 2023

وهناك قنوات مباشرة للتسجيل بالتأمين عبر الإنترنت إما بتطبيق أندرويد الموقع أو من التطبيق ( لأيفون هنا)

أو قنوات أخرى مثل مراكز الصرافة، هنا

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