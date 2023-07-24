التأمينات الاجتماعية السعودية تطلق برنامجاً ينتهي بالتوظيف

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، اليوم الإثنين، عن إطلاق النسخة الثامنة من برنامج “النخبة” وهو برنامج تدريب على رأس العمل منتهي بالتوظيف يهدف إلى تأهيل المواهب الواعدة من حديثي التخرج عبر سلسلة من البرامج التدريبية النظرية والعملية والتي تواكب أحدث البرامج في سوق العمل.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن التقديم متاح للخريجين من كلا الجنسين لعام 2023 من حملة درجة البكالوريوس من أحد الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم في التخصصات المستهدفة، على ألا يقل المعدل الأكاديمي عن (3/4) للجامعات التي يكون معدلها من 4 و(4/5) للجامعات التي يكون معدلها من 5.

"التأمينات الاجتماعية" تطلق النسخة الثامنة من برنامج "النخبة" لتأهيل المواهب لحديثي التخرج.https://t.co/reXayqOUz5#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/6QAZGBs413 — واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) July 24, 2023

وذكرت أن التخصصات المطلوبة هي التأمين، إدارة المخاطر، إدارة العمليات، إدارة الجودة، هندسة صناعية، العلوم الاكتوارية، إدارة نظم المعلومات، إدارة أعمال، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، هندسة حاسب آلي، هندسة برمجيات الحاسب، الأمن السيبراني.

وأضافت أنه يمكن التقدم بطلب الانضمام للبرنامج من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني www.gosi.gov.sa علماً أن التقديم متاح حتى تاريخ 24 أغسطس/آب 2023.

ويأتي برنامج “النخبة” في نسخته الثامنة في إطار سعي المؤسسة الاستراتيجي لاستقطاب المواهب الوطنية الشابة وتعزيز مهاراتهم عبر البرامج التدريبية النظرية والعملية وتأهيلهم على رأس العمل، إدراكاً منها لأهمية تعزيز وتطوير الكفاءات البشرية لديها، وتحقيقاً لرسالتها في تقديم منتجات وخدمات تأمين اجتماعي متجدد للعملاء.