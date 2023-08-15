كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية عن تفاصيل خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل لتقديم التعويضات.





وقالت عبر خدمة “العناية بالعملاء” في موقع “X” تويتر سابقا: “في حال وقوع إصابة عمل لا قدر الله يتم الإبلاغ عن طريق صاحب العمل من خلال حساب المنشأة في التأمينات أون لاين”.





وأضافت: “وسيتم بحث الاصابة والتحقق منها وافادتك وللمزيد من التفاصيل عن اصابات العمل والامراض المهنية يمكنك زيارة الرابط: (اضغط هنا)”.



وتشترط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التسجيل في نظام التأمينات للمتقدم بطلب إصابة عمل.







وتنض المادة السابعة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية على الآتي:



1 – تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل.

كما يعد في حكم ذلك أيضًا كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس.



وتعد بذات الوصف الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل .



2 – تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل، كما تعد بالوصف ذاته الأمراض المهنية المحددة وفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية. ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الإصابة.



3 – تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الإدارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.



وتحدد اللائحة المُدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مهنيًا، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل أو مهنة مما قد حدد في الجدول.





وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداءً من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة.

