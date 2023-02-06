أكد وكلاء سفر لأريبيان بزنس أن الزوار في الإمارات ممن يخالفون مدة الزيارة سيواجهون غرامة وإضافة إلى القائمة السوداء، وسيصبح وكيل السفر مخولا بتقديم طلب حرمان الزائر من القدوم مجددا وإضافته إلى قائمة خاصة لذلك بسبب قضية الهروب التي يمكن لمكاتب السفر ووكالاء السياحة رفعها ضده.

وسيمنع دخول المخالفين من الزوار مجددا للإمارات ولدول مجلس التعاون الخليجي، ويضطر وكلاء السفر إلى رفع قضية هروب نظرا لأن العدد المتزايد لحالات مخالفة مدة الزيارة يتسبب في الإضرار بسمعة شركاتهم مع سلطات الهجرة ، ويمكن أن يتعرضوا لخسارة حرمانهم من صلاحيات الوصول إلى بوابة التأشيرات من حسابات شركاتهم.

علاوة على ذلك ، يمكن أن يواجه مخالفو فترة تأشيرة الزيارة غرامة تبدأ من 5000 درهم. يمكن أن تختلف قيمة الغرامة وفقًا لاختصاص كل إمارة. يتمتع السياح الذين يصلون إلى دبي بفترة سماح مدتها 10 أيام بعد انتهاء صلاحية التأشيرة ، ولكن يجب عليهم التأكد من توثيق خروجهم من دبي . يتم رفع قضايا هروب لأنه إذا تجاوز السائح مدة تأشيرته ، فإن وكالة السفر ستتكبد بتسوية المخالفة أمام الجهات الرسمية في الإمارات العربية المتحدة.

موظف هجرة في مطار دبي- وام

تمديد تأشيرة سياحية

ونقل أريبيان بزنس مؤخرًا أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ (ICP) أطلقت خدمة جديدة من خلال خدماتها الذكية ، والتي تتيح للزوار تمديد صلاحية جميع أنواع التأشيرات الصادرة لهم مقابل 60 تأشيرة ولكن لا يمكن الاستفادة من هذه الخدمة إلا مرة واحدة ويمكنهم القيام بالتمديد مسبقا فقط، أي قبل دخول البلاد.