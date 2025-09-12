التأشيرة الأمريكية لن تمنح خارج بلد صاحب الطلب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن شرط رئيسي جديد لمنح التأشيرة الأمريكية (عدا تأشيرة الهجرة)، وهي أنه يجب الآن تقديم طلبات تأشيرة غير المهاجرين في بلد إقامة مقدم الطلب أو جنسيته. وبذلك لم يعد بإمكان المواطنين الأجانب التقدم بطلب للحصول على تأشيرة أمريكية في بلد ثالث يقيمون فيه إن كان غير بلدهم الأصلي. تُطبق هذه القاعدة، التي تسلابفورًا”، على معظم التأشيرات عدا تأشيرة الهجرة، بما في ذلك تأشيرات السياحة، وسفر الأعمال، وبرامج الدراسة، والتدريب، والمهام المهنية. وتُحدد وزارة الخارجية الأمريكية أنه “يجب على مواطني الدول التي لا تُجري فيها الحكومة الأمريكية إجراءات روتينية لتأشيرات غير المهاجرين التقدم بطلباتهم في السفارة أو القنصلية المُحددة، ما لم تكن إقامتهم في مكان آخر”. على سبيل المثال، يتعين على المتقدمين الأفغان التوجه إلى السفارة الأميركية في إسلام آباد (باكستان)، والكوبيين إلى جورج تاون (غيانا)، والفنزويليين إلى بوغوتا (كولومبيا)، والبيلاروسيين إلى فيلنيوس (ليتوانيا) أو وارسو (بولندا)، والروس إلى أستانا (كازاخستان) أو وارسو.

تأتي هذه المتطلبات الجديدة للتأشيرة في وقت استراتيجي للبلاد، التي تستعد لاستضافة كأس العالم 2026، ومع توقع ملايين الزوار، يخشى خبراء القطاع أن تُثني هذه التكاليف والإجراءات الجديدة المسافرين المحتملين. قد يواجه المتقدمون الآن مجموعة من النفقات المرتفعة، بما في ذلك سندات التأشيرة، ورسوم النزاهة، وزيادة تكاليف نظام ESTA، ورسوم التأشيرة نفسها. في الأشهر المقبلة، سيتضح تأثير هذه القواعد الجديدة على السياحة وسفر الأعمال.