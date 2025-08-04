التأشيرة الأمريكية بضمان 15 ألف دولار ضمن برنامج تجريبي

أعلن مؤخرا عن إطلاق عن برنامج تجريبي لكفالة بقيمة بين 5 آلاف و 15 ألف دولار للحصول على التأشيرة الأمريكية لمدة ١٢ شهرًا لبعض المتقدمين للحصول على تأشيرات السياحة وفقا لإشعار رسمي نُشر في “السجل الفيدرالي” وسيسري البرنامج حال اعتماده هذا الشهر حتى ٥ أغسطس ٢٠٢٦ بحسب الإشعار. ويستهدف البرنامج المتقدمين للحصول على تأشيرات B-1/B-2 (أعمال أو ترفيه) من مواطني دول محددة. وسيتم تحديد هذه الدول بناء على معدل مخالفة أو تجاوز مدة التأشيرة، أو نقص في معلومات الفحص والتدقيق أو للمستفيدين من برنامج الجنسية مقابل الاستثمار (CBI) دون الحاجة للإقامة. ويخول للموظفين القنصليين طلب سند تأشيرة بقيمة بحد أدنى ٥٠٠٠ دولار أمريكيوما لايزيد عن ١٥٠٠٠ دولار أمريكي، و يُحدد المبلغ الدقيق لكل حالة على حدة. يهدف البرنامج لتقييم الجدوى التشغيلية لفرض وإدارة دفعات ضمان للتأشيرات. كما يُعد البرنامج أداة دبلوماسية لتشجيع الحكومات الأجنبية على تحسين إجراءات الفحص والتدقيق، وخفض معدلات تجاوز مدة التأشيرة بين مواطنيها بحسب الإشعار الذي يشير إلى أن المبلغ سيُرد إذا امتثل حامل التأشيرة لجميع شروط تأشيرته، بما في ذلك مغادرة الولايات المتحدة في الوقت المحدد. وفي حال المخالفة يُصادر مبلغ الضمان إذا انتهك حامل التأشيرة حالة تأشيرته، أو قدّم طلبًا متأخرًا بدون عذر لتغيير الحالة، أو تجاوز فترة السماح له بالدخول. ستستخدم وزارة الخارجية بيانات من تقرير وزارة الأمن الداخلي للسنة المالية 2023 بشأن تجاوز مدة الإقامة لتحديد الدول ذات معدلات تجاوز الإقامة المرتفعة. وستنظر أيضًا في الدول التي يُعتبر فيها التدقيق الأمني ناقصًا، أو الدول التي تُقدّم برامج جنسية عن طريق الاستثمار (CBI) دون شرط الإقامة سيتم الإعلان عن قائمة الدول المشاركة في البرنامج على موقع travel.state.gov قبل 15 يومًا على الأقل من تاريخ بدء البرنامج، ويمكن تحديثها حسب الحاجة. يقتصر البرنامج على طالبي تأشيرة B-1/B-2 فقط، وليس طالبي تأشيرة الطلاب .

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