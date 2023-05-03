البيت الذكي، طمأنينة وراحة

المؤكد أنه خلال سعيك لجعل بيتك آمن ومحصن مع كل مقومات الراحة وتوفير العناصر الأساسية ستجد العديد من السيناريوهات لبناء البيت الذكي، الذي سيكون الأفضل لك، من المستوى الأساسي وحتى أكثر المستويات تقدما من خلال عدة تقنيات ومنتجات مختلفة. ويمكن اعتبار خمسة جوانب أساسية وهي كل من: الطاقة والأمن والأجواء (التكييف والتدفئة) والراحة والترفيه.

ولا يمكن تجاهل أهم جانب وهو الديكور الداخلي والتشطيبات ذات الجودة العالية وتتكامل كل هذه بانسجام مع عناصر وتقنيات المنزل الذكي.

عليك بمواكبة أحدث التقنيات والحلول الحالية للمنزل الذكي في السوق، والتي تؤمن أفضل رؤية لهذا المفهوم من خلال الوصول إلى أفضل تقنيات التكييف والتبريد والحماية وتوفير استهلاك الطاقة والشعور بالطمأنينة.

كيف أصبح حال المنزل الذكي في 2023؟

رغم قوة التقنيات اللاسلكية وتطورها الفائق يوما بعد يوم يبدو أنه لا يزال هناك دور قوي للكابلات في عالم المنزل الذكي بحسب ما أشار به لأريبيان بزنس خبراء في تنفيذ مشاريع منازل ذكية في الإمارات.

ويكشف محمد خير السليمان مؤسس شركة أسيست تيم الذي يتولى إنجاز العديد من مشاريع البيت الذكي في الإمارات، أبرز التوجهات الحالية في هذا المجال.

وبسؤاله عن الكابلات وإن كان تمديدها لا يزال أمرا مطلوبا لتأمين الاتصال في المنزل الذكي أما أن اللاسلكي مثل واي فاي هو أفضل، يجيب بالقول: تعتبر الكابلات والشبكات السلكية ما زالت تلعب دورًا مهمًا في تأمين الاتصال في أنظمة البيت الذكي. فعند استخدام الكابلات، يمكن توفير اتصال آمن ومستقر بين مختلف أجهزة البيت الذكي داخل المنزل. ويمكن أن تكون الكابلات مفيدة لنقل البيانات الكبيرة والحساسة، مثل الفيديو عالي الدقة والصوت عالي الجودة، بطريقة سريعة وموثوقة وتعتبر أقل ضررا من الناحية الصحية لخلوها من ترددات الخلوية

مع ذلك، فإن التقنيات اللاسلكية مثل Wi-Fi تلعب أيضًا دورًا مهمًا في أنظمة البيت الذكي. فهي تتيح حرية التنقل وتثبيت الأجهزة الذكية في مواقع مختلفة في المنزل دون الحاجة إلى تمديد كابلات. وتوفر تقنية Wi-Fi اتصالًا سريعًا ومريحًا بالإنترنت، مما يمكن أن يكون مفيدًا لتطبيقات مثل الترفيه المنزلي والتحكم عن بعد في أنظمة البيت الذكي.

بيتك الذكي، كيف تبنيه؟

بالاختصار، لا يمكن قول أن الكابلات أو اللاسلكي هما الأفضل بشكل عام، وإنما يعتمد ذلك على احتياجاتك ومتطلباتك الخاصة مثلا قد تكون بعض المنازل لم تجهز أصلا ليوضع بها النظام السلكية فهنا يكون العميل بحاجة خيار النظام اللاسلكي .

و يمكن أن تكون الحلول السلكية مناسبة لتوفير اتصال موثوق وآمن بين أجهزة البيت الذكي، في حين يمكن أن تكون الحلول اللاسلكية ملائمة لتوفير حرية التنقل والتركيب السهل والمرونة في التكامل مع الأجهزة الذكية. يمكن أن تكون الحلول الأفضل توافقًا بين الكابلات واللاسلكي، حسب احتياجاتك الخاصة وبنية منزلك و ميزانيتك

مجموع خبرتنا في أعمال الديكور و التصميم 14 عاما ..منها ٣ أعوام تحديدا في خدمات المنازل الذكية

نحن كشركة نستطيع استلام المشاريع بمختلف مراحلها سواء بمرحلة التأسيس أو ما بعد البناء أو حتى لو كان المنزل عاديا رغب أصحابه فجأة بتحويله لمنزل ذكي

و نختصر مقدرتنا بجملة ( من الفكرة ..إلى المفتاح )

يكفي فقط أن تحدد احتياج المرحلة بدقة وتكون مرنا مع صاحب المنزل …تستطيع عندها أن تؤمن الحلول الذكية و الفنية الملائمة له.

تتنوع أنظمة البيت الذكي بين أنظمة التكييف والإضاءة، التحكم والاتصال، وإدارة الطاقة، و الترفيه المنزلي، والحماية وتكامل الأجهزة الذكية، وهناك منصات توحد مختلف تلك الاجهزة من خلال ربطها بلغة مشتركة للتعامل مع كل هذه الاجهزة، فما هي الحلول الأفضل لهذا الغرض؟

هناك العديد من الحلول الممكنة لتوحيد أنظمة البيت الذكي وجعلها تعمل بشكل متكامل. فيما يلي بعض الخيارات المشتركة:

بروتوكولات الاتصال المشتركة: يمكن استخدام بروتوكولات الاتصال المشتركة مثل Zigbee، Z-Wave، و Thread للتواصل بين الأجهزة الذكية المختلفة داخل البيت. هذه البروتوكولات توفر توافقًا عاليًا بين الأجهزة المتوافقة معها.

المنصات المتكاملة: هناك منصات متكاملة تسمح لك بربط وإدارة مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية في منزلك. مثل Google Home و Amazon Echo و Apple HomeKit و Samsung SmartThings. يمكنك استخدام هذه المنصات للتحكم في أنظمة التكييف والإضاءة والترفيه المنزلي والحماية وغيرها من الأجهزة الذكية، وتوحيد التحكم عبر تطبيق واحد أو صوتيًا باستخدام مساعدي الصوت المدمجة.

الهوم هاب: الهوم هاب (Home Hub) هو جهاز يعمل كمركز تحكم مركزي لأنظمة البيت الذكي. يتيح لك ربط وإدارة جميع الأجهزة الذكية في منزلك بسهولة من خلال واجهة مركزية واحدة. يمكن أن تكون الهوم هاب حلاً ممتازًا لتوحيد أنظمة البيت الذكي، خاصة إذا كنت تستخدم أجهزة ذكية مختلفة من متنوعة الشركات المصنعة.

البرمجة المخصصة: يمكنك استخدام البرمجة المخصصة لتوحيد أنظمة البيت الذكي والتحكم فيها بناءً على احتياجاتك الخاصة. يمكنك استخدام لغات البرمجة المعتادة مثل Python أو JavaScript

هل تعتبر لغة ماتر احداها ؟

نعم، لغة (MATLAB) هي إحدى اللغات التي يمكن استخدامها لتوحيد أنظمة البيت الذكي والتحكم فيها. MATLAB هي لغة برمجة وبيئة تطوير مصممة للهندسة والعلوم، وتستخدم على نطاق واسع في العديد من التطبيقات بما في ذلك التحكم في أنظمة البيت الذكي. يمكن استخدام MATLAB للتفاعل مع مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية وتطبيق الأوامر والإجراءات المتقدمة للتحكم في أنظمة التكييف والإضاءة والأمان والترفيه المنزلي والمزيد.

يمكن استخدام MATLAB لإنشاء تطبيقات متكاملة تتفاعل مع الأجهزة الذكية في البيت وتوفر واجهة مستخدم بديهية للتحكم فيها. يمكن أن تكون البرمجة باستخدام MATLAB مفيدة بشكل خاص إذا كنت ترغب في تطوير تطبيقات مخصصة لتوحيد أنظمة البيت الذكي والتحكم فيها بناءً على احتياجاتك ومتطلباتك الخاصة

و قد استطعنا إنشاء تطبيقنا الخاص الذي يمكن العميل من الوصول السهل و الكامل لكل تقنيات منزله الذكي بالإضافة لوصول آمن لنظام مراقبة المنزل

ما هي طموحات العملاء المستقبلية لمنازلهم الذكية ؟

طموحات العملاء المستقبلية لمنازلهم الذكية تتنوع بناءً على احتياجاتهم واهتماماتهم الشخصية، ومن بين الطموحات الشائعة يمكن أن تشمل:

التكامل الشامل: يسعون لتكامل شامل وسلس لجميع الأجهزة والتقنيات الموجودة في منزلهم، مما يسمح لهم بالتحكم في جميع جوانب حياتهم المنزلية من خلال واجهة موحدة واحدة، سواء كان ذلك من خلال تطبيق ذكي على الهاتف الذكي أو من خلال أجهزة الأوامر الصوتية المتصلة.( أليكسا-أليس-غوغل أسسيت-سيري)

الذكاء الصناعي والتعلم الآلي: يتطلعون إلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الصناعي والتعلم الآلي لتحسين أداء منزلهم الذكي، مثل التنبؤ بالاحتياجات اليومية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وتحسين أمن وحماية المنزل.

الأمان والحماية: يهتمون بتوفير نظام أمان وحماية متقدم لمنزلهم الذكي، مثل كاميرات المراقبة عالية الدقة، وأجهزة اكتشاف الحركة، وأنظمة الإنذار المتقدمة، والتي تسمح لهم برصد وحماية منزلهم وأفراد عائلتهم بشكل فعال…بالإضافة لجدار حماية يمنع الاختراق لنظام المنازل الذكية من قبل أشخاص آخرين الأمر الي يشكل هاجسا محقا لدى البعض.

الاستدامة البيئية: يعتبرون الاستدامة البيئية عاملًا مهمًا في طموحاتهم لمنزل ذكي، حيث يبحثون عن حلول تساعد في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وتعزيز إعادة التدوير وتقليل النفايات، واعتماد مصادر الطاقة المتجددة.

الراحة والراحة الشخصية: يهتمون بتوفير الراحة الشخصية في منزلهم الذكي، مثل أنظمة التحكم في الإضاءة والتكييف والستائر بشكل آلي، ونظم الترفيه المنزلي المتكاملة( نظام سينمائي )، والأجهزة الذكية القابلة للارتداء والتفاعل مع الأشياء المحيطة.

الراحة والتحكم عن بعد: يرغبون في القدرة على التحكم في منزلهم الذكي عن بعد، سواء كانوا خارج المنزل و داخله أو حتى خارج الدولة ، من خلال تطبيقات ذكية على الهواتف الذكية أو الأجهزة الصوتية المتصلة، مما يسمح لهم بإدارة منزلهم ومراقبته من أي مكان في العالم.

التواصل والاتصال: يتطلعون إلى استخدام تكنولوجيا الاتصال والتواصل في منزلهم الذكي، مثل النظام الصوتي المتكامل الذي يسمح لهم بالتحدث إلى المنزل وإصدار الأوامر والسيطرة على الأجهزة المنزلية بسهولة.

الصحة والرفاهية: يهتمون بتوفير بيئة صحية وآمنة في منزلهم الذكي، مثل أنظمة تنقية الهواء والماء، وأجهزة رصد الصحة واللياقة البدنية، والتكنولوجيا الصحية المتقدمة التي تساعدهم على الاعتناء بصحتهم وراحتهم العامة.

هذه بعض الطموحات المستقبلية المشتركة لأصحاب المنازل الطامحين لمنازل ذكية. قد تختلف الاحتياجات والاهتمامات من شخص لآخر، ومن الجدير بالذكر أن التكنولوجيا تتطور باستمرار، ومن الممكن أن تظهر مستجدات وتوجهات جديدة في المستقبل.

كيف اصبح التعامل مع ديكورات المنازل من منطلق الانسجام مع عصرية المنازل الذكية ؟

أعتقد أن هذا السؤال من أهم الأسئلة التي تشغل بال أصحاب المنازل بالذات من يريد أن يدخل النظام الذكي لمنزله ..من خلال خبرتنا في المجالين معا ( التصميم و الديكور و خدمات المنازل الكية ) نستطيع توجيه أصحاب المنازل للأخذ بالنصائح التالية :

التكامل والاختيار الذكي: يمكن اختيار الأثاث والديكور والملحقات التي تكون متوافقة مع التكنولوجيا الذكية في المنزل. على سبيل المثال، يمكن اختيار أثاث يحتوي على مساحات مخصصة لوضع الأجهزة الذكية مثل أشكال الأجهزة الذكية لتتناسب مع روح الديكور الداخلي للمنزل

التبسيط والتنظيم: من الممكن أن يتطلب التكنولوجيا الذكية وجود العديد من الأجهزة والأسلاك في المنزل، ولذا يجب تبسيط التصميم الداخلي وتنظيم المساحات لإدماج هذه الأجهزة بشكل متناسق دون فوضى.

الاعتماد على التكنولوجيا المخفية: يمكن استخدام تكنولوجيا مخفية أو مدمجة في التصميم الداخلي لتحقيق انسجام أفضل مع الديكور، مثل أنظمة الصوت المدمجة في الأسقف أو الحوائط، أو أنظمة التحكم الذكية الخفية التي يمكن التحكم بها عبر التطبيقات الذكية بدون وجود أجهزة واضحة.

الجمالية والتصميم الحديث: يمكن اختيار الأثاث والملحقات التي تكون جمالية وتناسب التصاميم الحديثة والعصرية للمنازل الذكية. يمكن البحث عن قطع ذات تصميم عصري وأنيق، مثل الأثاث ذو الخطوط النظيفة والألوان الهادئة، والملحقات ذات التصاميم البسيطة والحديثة.

الاستدامة والتكنولوجيا البيئية: يمكن اعتبار الاستدامة والتكنولوجيا البيئية في اختيار الديكور، مثل استخدام المواد الصديقة للبيئة في الأثاث والتشطيبات، واستخدام أنظمة الإضاءة الذكية الطاقة الفعالة.

الانسجام مع متطلبات الحياة اليومية: يمكن تنسيق الديكور مع متطلبات الحياة اليومية في المنزل الذكي، مثل توفير مساحات لشحن الأجهزة الذكية، وتوفير أماكن لوضع الأجهزة الذكية المستخدمة بشكل متكرر، مثل الأجهزة الصوتية الذكية أو أجهزة التحكم في الإضاءة.

الجمالية والتصميم الحديث: يمكن اعتبار الجمالية والتصميم الحديث في اختيار الألوان والنماذج والمواد، مع التركيز على الخطوط البسيطة والأشكال الحديثة التي تنسجم مع عصرية المنازل الذكية.

تكنولوجيا التحكم بالصوت والتطبيقات الذكية: يمكن الاعتماد على تكنولوجيا التحكم بالصوت والتطبيقات الذكية في التحكم في أجهزة المنزل الذكي، مثل التحكم في الإضاءة والتدفئة والتهوية والأجهزة المنزلية، ويمكن أن تكون هذه التقنيات جزءًا من تصميم الديكور وتتداخل بشكل طبيعي في المساحات.

وبهذه الطرق، يمكن تعزيز التنسيق والانسجام بين ديكورات المنازل وعصرية المنازل الذكية، مما يخلق بيئة سكنية متكاملة و ذكية.