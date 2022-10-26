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Posted inأخبار أريبيان بزنسسياسة واقتصاد

البيت الأبيض يرحب بخطوات سعودية لمساعدة أوكرانيا

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رحب البيت الأبيض بخطوات اتخذتها المملكة العربية السعودية لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وقد ندد ممثل السعودية لدى الأمم المتحدة بضم روسيا لأربع مناطق داخل أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض “لاحظنا منذ قرار أوبك+ خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً أن المملكة العربية السعودية صوتت ضد روسيا في الأمم المتحدة وتعهدت أيضاً بتقديم أربعة ملايين دولار لدعم إعادة الإعمار والاحتياجات الإنسانية لأوكرانيا”.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في منتدى استثماري في الرياض إن المملكة والولايات المتحدة ستتجاوزان خلافاتهما “غير المبررة” بشأن إمدادات النفط، مسلطا الأضواء على العلاقات طويلة الأمد على مستوى الأعمال والمؤسسات.

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