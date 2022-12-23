البيانات مفتوحة المصدر الجاسوس المفضل اليوم للموساد والسي آي ايه وأجهزة الاستخبارات الأخرى

سلطت الحرب الروسية الأوكرانية الضوء على عمل أجهزة الاستخبارات في العالم، وكيفية الحصول على المعلومات الاستخباراتية، وكيف أن الطرق القديمة لم تعد كافية للحصول على معلومات أكثر دقة، في ظل التكنولوجيا التي يتمتع بها العالم حاليا.

قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، استطاعت المعلومات الاستخباراتية الأمريكية أن تكتشف وجود تحركات للقوات الروسية لـ”فبركة” ذرائع يستند إليها الكرملين في حربه ضد كييف.

ومن خلال الكشف عن هذه المعلومات حشدت واشنطن حلفاءها مبكرا، وفرضت عقوبات شديدة على موسكو.

اقرأ أيضا:

البيانات مفتوحة المصدر

بحسب تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز، كانت هذه المعلومات منعطفا جديدا فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية، حيث سلط الضوء على واقع جديد، وهو أن الاستخبارات لم تعد مخصصة لوكالات التجسس الحكومية فقط

ويوضح التحليل الذي أعدته إيمي زيغارت، مؤلفة كتاب “الجواسيس والأكاذيب والخوارزميات: تاريخ الاستخبارات الأميركية ومستقبلها” أن:

التكنولوجيا الجديدة تقود التهديدات، وتحدد من سيكون قادرا على فهم المستقبل.

على مجتمع الاستخبارات الأمريكي التكيف مع عالم تكنولوجيا أكثر انفتاحا.

لابد أن يعرف قادة الاستخبارات الأمريكية أن نجاحهم يرتبط على التكيف مع عالم من التهديدات والسرعة والمزيد من البيانات والعملاء.

يتطلب ذلك إطلاق إصلاحات تنظيمية وبرامج تكنولوجية ومبادرات جديدة لتوظيف أفضل المواهب العلمية والهندسية.

أهمية إنشاء وكالة استخبارات جديدة تعتمد على البيانات مفتوحة المصدر

ويصف التحليل مسار التقدم في صناعة الاستخبارات بالمثير للقلق، وهو ما قد يتطلب من الولايات المتحدة، أن تتعدى تطوير وتحديث منظومة الاستخبارات في البلاد بمؤسساتها القائمة، مشيرا إلى أهمية بناء وكالة استخبارات جديدة تعتمد على البيانات مفتوحة المصدر.

ويؤكد التحليل أهمية هذه الخطوة بأنها لن تزود واشنطن بالمعلومات فحسب، بل إنها ستجلب أيضا:

الابتكار

توفير أرض خصبة لإحداث تغييرات بعيدة المدى في رأس المال البشري.

اعتماد التقنية.

القدرة على التعامل مع معلومات ليست مصنفة على أنها سرية، ما يعني الاستعانة بمحللين غير حكوميين لجمع هذه البيانات وتحليلها.

حدود الباينات مفتوحة المصدر

يشير التحليل إلى أنه ستبقى هناك حاجة للعمليات السرية، إذ إن البيانات مفتوحة المصدر لها حدود، وعلى سبيل المثال يمكن لصور الأقمار الاصطناعية الكشف عن وجود صوامع تخزين صواريخ في مكان ما، لكنها لن تكشف ماذا تريد الدول أن تفعل بها أو إلى أين ستوجهها.

ما معنى الاستخبارات مفتوحة المصدر؟

يقول القانون الأمريكي العام عن تعريف Open Source intelligence (OSINT) إنها معلومات يتم أخدها من مجموعة بيانات متاحة للجمهور، ثم تجمع وتحلل على حسب الغرض المطلوب، وأخيرًا يجب أن تلبي متطلبات استخباراتية معينة.

تتضمن (OSINT) كل ما يمكن الحصول عليه بواسطة غوغل أو منصات التواصل الاجتماعي من عنوان IP والمنافذ المفتوحة للأجهزة والكاميرات والطابعات، وكل ما هو متصل بالإنترنت باستخدام أدوات مثل Censys أو Shodan وغيرها.