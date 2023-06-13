البيئة والزراعة السعودية تشدد الرقابة على أسواق المواشي

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية في تصريح لـ”أريبيان بزنس”، حرصها التام على ضمان سلامة المواشي في أسواقها، وعملها المستمر لتحقيق الصحة العامة؛ التي تنعكس بشكل مباشر على سلامة الإنسان، جاء ذلك تعقيباً على ما تم تداوله مؤخراً “حول فرضية حقن المواشي بجرعات كبيرة من الهرمونات من قبل العمالة في سوق المواشي”.





وقالت الوزارة أنها تضع صحة الإنسان أولاً، من خلال مكافحة جميع الأوبئة والأمراض التي تصيب الحيوان والإنسان.



وتقوم الوزارة متمثلة بالفرق البيطرية بتفقد أسواق المواشي والمحاجر، من خلال الجولات الرقابية المستمرة، ولا يقتصر ذلك على المواسم فقط؛ بل تتواصل الجولات في الأوقات العادية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات.



كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع عددٍ من الجهات المختصة بتقصي الأمــــراض الحيوانية الوبائية والمسـتوطنة من خلال استخدام التقنيات والطرق الحديثة لمكافحتها، إلى جانب إجراء عمليات الكشف البيطري الدورية والتأكد من سلامتها صحيًا، من خلال فحص عينات عشوائية بواسطة الأطباء البيطريين للتأكد من سلامتها مخبريًا.



وكانت الوزارة قد أعلنت ارتفاع واردات المملكة من المواشي الحية خلال العام الهجري الحالي (40%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكدة جاهزية المحاجر لإستقبال الإرساليات الواردة إلى المملكة من جميع المنافذ البرية والبحرية، مؤكدًة فسح حوالي (700) ألف رأسٍ من الماشية منذ بداية الشهر الجاري، عبر محاجر الوزارة بميناء جدة الإسلامي، والتي قد تسهم في وفرة المواشي الحية، وذلك في محاولة منها لكبح غلاء الأسعار مع اقتراب موسم عيد الأضحى.





