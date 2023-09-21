البورصة اليوم.. صعود خليجي وتراجع أوروبي.. ابحث عن الدولار

شهدت البورصة اليوم، الخميس، إغلاق معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، على الرغم من موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يميل لتشديد السياسة النقدية، لكن المؤشر السعودي واصل تكبد خسائر من الجلسة السابقة.

في المقابل تراجعت الأسهم الأوروبية أكثر من 1 % عند الإغلاق وسط موجة بيع واسعة النطاق تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات مع تلميح البنوك المركزية الكبرى في أنحاء العالم إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وتوقع زيادتها بحلول نهاية العام، قائلا إن السياسة النقدية من المرجح أن تكون أكثر صرامة حتى عام 2024 مما كان يعتقد سابقا.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي بقرار المركزي الأمريكي، في ظل ربط معظم عملات المنطقة بالدولار.

وتقدم مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 1 % مع صعود سهم إعمار العقارية 6.4%، وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.2%.

وقال فيجاي فاليتشا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سينشري فاينانشال، إن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي، لكن الإمارات في وضع أفضل يمكنها من استيعاب ارتفاعات أسعار الفائدة مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى بفضل الموقع الاستراتيجي والتنويع والسياحة المزدهرة.

البورصة السعودية – أرشيفية

وزاد المؤشر القطري 0.3% مع ارتفاع سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 0.9% وصعود سهم شركة ملاحة القطرية 3.3%.

أما المؤشر السعودي فقد انخفض 1 %متأثرا بتراجع سهم مصرف الراجحي 1.5%وهبوط سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.5%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.4% مسجلا أعلى مستوياته، مع صعود معظم الأسهم على المؤشر، ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي ارتفع 1.4%.

وزاد مؤشر البحرين 0.3 % إلى 1930 نقطة، وتراجع مؤشر سلطنة عمان 0.4% إلى 4677 نقطة، في حين خسر مؤشر الكويت 0.4% إلى 7582 نقطة.

وفي أوروبا، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 1.3%، مع تراجع أسهم السفر والترفيه 3.2%.

وانخفضت أسهم التعدين 2.6% على أثر هبوط أسعار المعادن مقابل الدولار.

وارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، لكنهما أشارا إلى احتمال حدوث المزيد من الارتفاعات مستقبلا مع استمرار قلقهما إزاء التضخم.

وفي بريطانيا، تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.7%، في أول انخفاض له في ثلاث جلسات.

وفي أماكن أخرى في أوروبا، أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.75%، في حين رفع البنكان المركزيان في السويد والنرويج سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية.

وانخفضت الأسهم السويسرية 0.6%، في حين تراجعت الأسهم في السويد 1.1% وفي النرويج 0.9%.

وعلى صعيد القطاعات، انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة 1.3%، في حين تراجعت أسهم العقارات 1.2%.

ومن بين الأسهم الفردية، هوى سهم أوكادو 19.9%، بعد أن خفضت شركة إكسين تصنيف شركة التجارة بالتجزئة عبر الإنترنت، مشيرة إلى مخاوف بشأن النمو الضعيف في أعمال التجزئة الخاصة بها.

وقفز سهم جيه.دي سبورتس 9 % بعد أن قالت إنها في طريقها لتحقيق أرباح سنوية أعلى، إذ دفع الطلب على الأحذية والملابس ذات العلامات التجارية المبيعات الأساسية للارتفاع 12%.

وارتفع سهم نيكست للتجزئة 3.4 % بفضل رفع توقعات الأرباح السنوية.