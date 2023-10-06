فريق العمل

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البورصة اليوم.. ارتفاع مؤشر دبي وهبوط أبوظبي يهبط

مؤشر دبي يصعد 0.5% مدعوما بمكاسب أسهم قطاعي المال والمرافق، بينما انخفض مؤشر أبوظبي 0.1% متأثرا بتراجع سهمي مجموعة الإمارات للاتصالات وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) 1.8% لكل منهما.

فريق العمل
بورصة دبي تتراجع وسهم طلعت مصطفى يقفز في مصر

أغلق مؤشر دبي على ارتفاع الجمعة سائرا على خطى الأسهم العالمية وسط آمال في تراجع بيانات الوظائف الأمريكية، رغم أن مؤشر أبوظبي خالف هذا الاتجاه.

وصعد مؤشر دبي 0.5% مدعوما بمكاسب أسهم قطاعي المال والمرافق، وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، بنسبة 1.7%، كما ربح سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 2.2%.

ومن بين الرابحين، ارتفع سهم بي.إتش.إم كابيتال للخدمات المالية 14.6% بعدما استحوذت شركة إي.آي.إتش للخدمات المالية على حصة 66.97% في الشركة من البنك الأردني الكويتي.

غير أن مؤشر أبوظبي انخفض 0.1% متأثرا بتراجع سهمي مجموعة الإمارات للاتصالات وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) 1.8% لكل منهما.

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