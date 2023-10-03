البورصة اليوم.. ارتفاع خليجي وتراجع وول ستريت ومصر تواصل خسائرها

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الثلاثاء، رغم المخاوف في البورصة اليوم من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول، غير أن المؤشر السعودي واصل تراجعه للجلسة الرابعة.

وقال مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن السياسة النقدية ستحتاج إلى استمرار التشديد “لبعض الوقت” لخفض التضخم إلى هدف البنك البالغ 2 %.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بسياسات المركزي الأمريكي لأن عملات معظمها مرتبطة بالدولار الأمريكي.

وصعد مؤشر أبوظبي للجلسة الثانية على التوالي ليغلق مرتفعا 0.5% بدعم من مكاسب بلغت 0.8 لسهم الشركة العالمية القابضة و2.4% لسهم الدار العقارية.

بورصة دبي

كما ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، 0.4% وسهم بنك أبوظبي التجاري 1.1%.

وأظهرت بيانات صدرت الاثنين أن الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي نما 12.3% في الربع الثاني مما عزز نمو الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة 3.5% على أساس سنوي.

وصعد مؤشر دبي 0.5% مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع معظم الأسهم على المؤشر.

وقفز سهما شركة طيران العربية للطيران منخفض التكلفة في الشرق الأوسط 3.6 بالمئة وإعمار للتطوير 4.1 بالمئة.

كما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني اثنين بالمئة.

وزاد المؤشر القطري 0.2% مدعوما بمكاسب قطاعي التمويل والطاقة مع ارتفاع سهم قطر لنقل الغاز 2.8% وسهم مصرف قطر الإسلامي ما يقرب من 1%.

البورصة السعودية

ونزل المؤشر السعودي 0.5% مواصلا خسائره للجلسة الرابعة على التوالي مع انخفاض سهمي عملاق النفط أرامكو السعودية 0.7% ودار الأركان للتطوير العقاري بنسبة 6.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر %1 ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، مع هبوط سهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية 8 % وسهم مصر لإنتاج الأسمدة 4.5%.

وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، حيث دفعت احتمالات إطالة أمد السياسة النقدية التقييدية عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى في بضع سنوات، بينما يترقب المستثمرون بيانات التوظيف الحاسمة لقياس توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 114.51 نقطة، أي 0.34%، عند الفتح إلى 33318.84 نقطة. وافتتح ستاندرد اند بورز 500 التداول منخفضا 18.64 نقطة، أي 0.43%، عند 4269.75 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 78.09 نقطة، أي 0.59% إلى 13229.68 نقطة عند الافتتاح.