كشف رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أن هناك نية لاستحداث مؤشر يتوافق مع الشريعة الإسلامية، منوهًا إلى إنشاء بورصة السلع بالتعاون مع وزارة التموين المصرية.

وأكد الدكاني، خلال فعاليات الاستثمار في سوق المال المصري المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، أن قرار الحكومة بطرح 32 شركة للبيع المباشر أو الاكتتاب العام في البورصة سيسهم في تحسين أداء السوق خصوصًا أنها من قطاعات عدة جيدة، منها البنوك، والبتروكيماويات والاسمدة والتأمين.

وأضاف أن هناك كيانات اقتصادية كبيرة في الاقتصاد المصري ستطرح للاكتتاب العام أو البيع لمستثمرين استراتيجيون، الأمر الذي سيعمل على رفع معدلات الربحية للأسهم المصرية.

وأكد أن متوسط التوزيعات في السوق المصرية هي الأعلى بين الأسواق في المنطقة، وكذلك معدل الدوران في البورصة المصرية تعد الأعلى في المنطقة، تليها بورصة الدار البيضاء.

وأشار إلى أن البورصة المصرية، والاقتصادي المصري لديهما معدلات نمو جيده، منوهًا إلى أن مؤشرات الأسواق المصرية حققت أعلى معدل نمو العام الماضي بلغ 22.2%.

واعتبر الدكاني، أن الكثافة السكانية تمثل عامل جذب المستثمرين، مؤكدًا أن أداء البورصة المصرية كان متميزا عن بقية أسواق الخليج التي ترتبط بأسعار الطاقة.

وكان مجلس الوزراء المصري، كشف الأسبوع الماضي عن طرح 32 شركة، أمام المستثمرين والمواطنين، في البورصة، من بينها 3 بنوك وشركتان تابعتان لجهاز الخدمات بالقوات المسلحة وبقية الشركات في مختلف القطاعات.

وتضمن البرنامج طرح 32 شركة من بنوك وشركات وأصول ومنها بنك القاهرة، المصرف المتحدة، البنك العربي الأفريقي الدولي، شركة مصر لتكنولوجيا التجارة، النصر للإسكان والتعمير، شركة المستقبل للتنمية العمرانية، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، شركة حلوان للأسمدة).

وتضمنت أيضاً شركات (الشركة الوطنية للمنتجات البترولية، الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، النصر للتعدين، المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته، شركة الحفر للبترول).

كما ضمت القائمة شركات (المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطي “ايلاب”، سيناء للمنجنيز، المصرية للسباك الحديدية، الرباط لأنوار السفن، بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والصالحية للاستثمار والتنمية، وشركة البويات والصناعات الكيماوية باكين، وصافي لتعبئة المياه).

وجاء في القائمة أيضاً الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة مصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، ومحطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء، وتنمية الصناعات الكيماوية “سيد”، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية.