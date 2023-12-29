البورصة المصرية تحقق قفزة غير مسبوقة منذ 140 عاما

حققت البورصة المصرية قفزة هائلة غير مسبوقة مع اقتراب عام 2023 من نهايته، وسجلت أرقاما تاريخية، ومكاسب لم تشهدها منذ 140 عاما، عندما انطلقت للمرة الأولى.

وتجاوزت مكاسب البورصة المصرية أكثر من 66%، وهو رقم قياسي غير مسبوق، حيث أظهرت إحصاءات أن أرباح عام 2023 فاقت كل السنوات السابقة، متجاوزة 700 مليار جنيه مصري، ما يعادل أكثر من ثلثي القيمة السوقية للشركات المدرجات.

الأرقام التي حققتها البورصة المصرية جعلتها ضمن أفضل أسواق الأسهم في العالم خلال العام الجاري، وذلك بفضل الإقبال القوي على الأسهم، من أجل التحوط من التراجعات المحتملة لقيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى الاستفادة من الطروحات الحكومية المميزة والمتتالية على مدار العام.

وقفز رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية من 961 مليار جنيه عام 2022، إلى 1.666 تريليون جنيه قبل أيام من نهاية عام 2023، بزيادة تتخطى 70% عن العام السابق.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30” من مستوى 14598 نقطة في نهاية 2022، إلى أكثر من 24300 نقطة في نهاية الأسبوع قبل الأخير من ختام 2023، ضمن سلسلة الأرقام القياسية غير المسبوقة هذا العام.

في الوقت نفسه قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70″، بارتفاع هائل بلغ 92%، بتسجيل 5389 نقطة، بدلا من 2801 نقطة بنهاية عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، صعد مؤشر “إيجي إكس 100” بمكاسب بلغت 87%، مسجلاً 7764 نقطة، مقابل 4145 نقطة في نهاية عام 2022.