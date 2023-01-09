البورصات الخليجية ترتفع بدعم أسعار النفط وفتح الصين حدودها

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في ختام تعاملات اليوم الاثنين مدعومة بصعود أسعار النفط العالمية، إذ أعادت الصين فتح حدودها، فيما وساهمت بيانات أمريكية وأوروبية في تهدئة القلق بشأن التشديد القوي للسياسة النقدية من قبل البنوك المركزية.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 1.05% بواقع 110 نقاط ليصل إلى 10647.2 نقطة وسط تداولات بلغت 4.2 مليار ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,52% بواقع 99,6 نقطة ليغلق عند مستوى 19304,08 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 14,9 مليون ريال،

وفي أسواق الأسهم الإماراتية، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.27% إلى مستوى 10102.44 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.59% عند 3321.99 نقطة.

وأغلقت معظم المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت على ارتفاع، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول 0.37%، والمؤشر العام 0.34%، وصعد المؤشران الرئيسيان بـ0.21%، والمؤشر 50 بنسبة 0.49%، وسط تداولات بـ31.6 مليون دينار.

واستقر مؤشر الأسهم في قطر دون تغيير عند النقطة 11466.7، وسط تداولات بـ569.7 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم في البحرين بنسبة 0.08% إلى 1889.13 نقطة، وسط تداولات بـ110.6 ألف دينار بحريني.

وصعد مؤشر الأسهم في سوق مسقط بنسبة 0.3% إلى 4847.7 نقطة، وسط تداولات بـ849.8 ألف ريال.