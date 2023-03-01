البنوك تقود صعود الأسهم السعودية قرب 10200 نقطة

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي” الصعود في رابع جلسات تداول هذا الأسبوع وبنسبة 0,89% بواقع 89,56 نقطة إلى 10192,2 نقطة، لتتقلص خسائر المؤشر إلى 2,65% منذ مطلع عام 2023.

وساهم في صعود المؤشر العام ارتفاع بعض القطاعات الرئيسية ومنها مؤشر البنوك الذي ارتفع بنسبة 2,2%، والعقار 0,49% والاتصالات بنسبة 1,6%، فيما تراجع مؤشر الطاقة بنسبة 0,6%.

وتراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 0,79% وارتفع سهم معادن بنسبة 0,47% بنك ساب بنسبة 4,9%، ومصرف الراجحي بنسبة 2,5%.

وارتفعت أسهم 138 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 70 شركة. وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “العربي” بنسبة 8,6%، و”نسيج” بنسبة 7,7%، و”بنك الرياض” بنسبة 5,3%.

وكانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “رتال” بنسبة 4,3%، “اسمنت الجوف” بنسبة 4% و”استرا الصناعية” بنسبة 3,8%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الراجحي” بقيمة 452,3 مليون ريال، “أمريكانا” بقيمة 227,3 مليون ريال و”معادن” بقيمة 168,8 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,06% بواقع 12,1 نقطة فقط ليغلق عند مستوى 19216,88 نقطة.